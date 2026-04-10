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关于 Carnival plc

嘉年华股份公司是一家休闲旅游公司。 该公司提供世界各地不同邮轮目的地的假期。 它在北美、澳大利亚、欧洲和亚洲运营。 它的分部包括北美和澳大利亚（NAA）分部、欧洲和亚洲（EA）分部以及邮轮支持分部。 北美和澳大利亚分部包括各种品牌，如嘉年华邮轮、公主邮轮、荷美邮轮、P&O邮轮（澳大利亚）和Seabourn。 EA板块包括歌诗达邮轮（Costa）、爱达邮轮（AIDA）、P&O邮轮（英国）和库纳德品牌。 其邮轮支持部门包括其港口目的地和其他服务组合，所有这些都是为了其邮轮品牌的利益而运营的。 公司还拥有荷美公主阿拉斯加旅游公司，这是一家在阿拉斯加和加拿大育空地区的旅游公司，对其阿拉斯加邮轮业务进行补充。 这家旅游公司和它根据长期租约租出的游轮，构成了旅游和其他部门。