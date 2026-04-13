交易 Coterra Energy Inc - CTRA 差价合约
关于 Coterra Energy Inc
Coterra能源公司，前身是卡博特石油天然气公司，是一家能源公司。 公司的投资组合包括二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地。 二叠纪盆地是美国的石油和天然气生产盆地，它位于特拉华盆地地区，横跨德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部。 二叠纪盆地的面积超过23.4万英亩，重点开发上沃尔夫坎普、骨泉和阿瓦隆。 马塞勒斯页岩物业主要位于宾夕法尼亚州苏斯奎汉纳县，公司在该地区的干气窗口拥有约175,000英亩的土地。 阿纳达科盆地，公司持有约18.9万英亩，主要集中在俄克拉荷马州西部的伍德福页岩和梅拉美克页岩。
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