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Databricks IPO——如何交易 Databricks 股票

深入了解 Databricks 及其即将启动的首次公开募股 (IPO)，包括重要业务驱动因素、潜在估值，以及上市后如何通过差价合约 (CFD) 参与其股票交易。

Databricks 何时进行 IPO？

截至 2025 年 4 月，Databricks 尚未确认首次公开募股 (IPO) 的正式日期。不过，市场普遍预计该公司将在 2025 年上市。此前，Databricks 在 2024 年完成了一轮 100 亿美元的融资，当时公司估值达到 620 亿美元。市场观察人士认为，纳斯达克最有可能成为其上市地点，但具体时间可能会受到 AI 市场情绪和宏观经济环境的影响。

影响 IPO 时间安排的主要因素包括：

  • AI 行业的增长势头：Databricks 被视为 AI 热潮中的核心基础设施供应商，可能会选择在投资者对 AI 兴趣高涨之际上市。
  • 财务增长表现： Databricks 年收入已突破 30 亿美元，据报道，公司接近实现盈亏平衡，这些都是上市前的重要里程碑。
  • 市场需求：科技股 IPO 的回暖可能为 Databricks 创造有利的上市窗口，尤其是像它这样专注于企业客户并具备生成式 AI 能力的公司。

什么是 Databricks？

Databricks 是一家总部位于美国的数据与 AI 公司，提供用于数据工程、机器学习和商业智能的统一分析平台。该公司由 Apache Spark 的创始团队于 2013 年创立，致力于帮助企业在云端整合数据仓库与 AI 工作负载。

Databricks 发展历程的重要里程碑

  • 2013 年由加州大学伯克利分校七位学者创立，包括 Ali Ghodsi、Matei Zaharia 和 Reynold Xin。
  • 2015–2020 年客户群体拓展至众多财富 500 强企业，并与 Microsoft Azure 和 AWS 等云服务商建立合作伙伴关系。
  • 2021 年完成 H 轮融资后估值达到 380 亿美元，被 Gartner 评为数据科学平台领域的领导者。
  • 2023 年以 430 亿美元估值融资 5 亿美元，并收购生成式 AI 模型平台 MosaicML。
  • 2025 年市场普遍预期该公司将在纳斯达克上市，有望成为迄今规模最大的 AI 概念 IPO。

Databricks 的核心产品与功能

  • Databricks Lakehouse整合数据湖与数据仓库，实现对结构化和非结构化数据的统一访问。
  • AI 和机器学习工具提供训练与部署机器学习模型的工具，包括与开源框架的集成。
  • Mosaic AI（通过收购获得）专注于可定制、企业级的大语言模型 (LLM) 的生成式 AI 平台。
  • 协作工作区为数据科学家、分析师和工程师提供共享笔记本和仪表板。
  • 云原生可扩展性支持 AWS、Azure 和 Google Cloud，具备多云部署的灵活性。

What is Databricks, showing products, business model and IPO information

Databricks 的收入来源有哪些？

Databricks 采用基于订阅的 SaaS 模式，通过按使用量、计算资源和功能向企业客户收取其平台的使用费用来获取收入。

以下是 Databricks 的主要收入来源：

收入来源 描述
平台订阅 客户按计算小时和数据使用量付费，以使用 Databricks 的统一分析和 AI 工具。
云合作伙伴关系 与 AWS、Azure 和 Google Cloud 合作，通过云市场和企业合作协议共享收入。
专业服务 为大型客户提供入门指导、培训和定制式 AI 模型开发服务。
AI 模型服务 收购 MosaicML 后，Databricks 能为企业客户提供 LLM 训练和微调工具，作为整体解决方案的一部分。

目前，Databricks 在全球拥有超过 10,000 家客户，包括 ShellComcastHSBC 等知名企业。

可能影响 Databricks 实时股价的因素有哪些？

一旦 Databricks 成功上市，其股价将受公司基本面和整体市场环境的共同影响。重要因素包括企业对 AI 工具的需求、公司收入和利润率的增长能力，以及整体科技 IPO 市场的表现。待其正式上市可供交易后，以下是可能影响股价的主要驱动因素。

AI 采用率与企业增长

Databricks 的估值高度依赖企业客户对其平台的采纳程度，这些客户希望升级数据基础设施并实现大规模 AI 部署。Lakehouse 架构的快速普及，以及对 Mosaic AI 能力的需求增长，有助于提振投资者对其在 AI 经济中长期地位的信心。大型企业客户签约、新合作伙伴关系或客户扩展至新行业，通常会被视为看涨信号。

反之，若需求放缓，尤其是受经济周期影响较大的行业出现疲软，可能引发市场担忧。企业若因预算压力或宏观不确定性推迟 AI 投资，Databricks 的收入增长可能受挫，进而拖累股价。

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收入增长与利润率

截至 2024 年，Databricks 年收入据称已超过 30 亿美元，且接近现金流盈亏平衡。持续增长的收入和向运营盈利迈进的明显进展，是支撑其完成 IPO 上市后高估值的关键。投资者倾向于青睐季度表现稳健、净留存率高、成本管控到位的公司。

不过，该行业属于资本密集型产业，因此，Databricks 需要在研发、云基础设施和客户拓展方面保持持续投入。如果成本增长超预期或收入增速放缓，可能导致盈利时间延后，并令公司在公开市场上面临估值压力。

科技 IPO 市场环境

Databricks 的表现并非孤立，它也将受科技 IPO 和 AI 概念股的整体市场情绪影响。如果 2025 年涌现一批成功的科技 IPO 且市场对 AI 基础设施的热情高涨，Databricks 可能搭上顺风车。与 Snowflake、Palantir、甚至 Nvidia 等同行的比较，也可能在行业情绪乐观时推高市场需求。

相反，若市场情绪趋于谨慎，例如受利率上升、全球经济逆风或行业内 IPO 表现不佳影响，Databricks 上市时可能面临挑战。整体估值倍数的收缩，将迫使成长型公司用更强的基本面来支撑其市值。

竞争压力

Databricks 所处行业变化迅速、竞争激烈，在数据领域面临 Snowflake、Google BigQuery 和 Amazon Redshift 等对手，在 AI 领域则面对 OpenAI、Hugging Face 等玩家。持续进行产品创新（如优化统一分析引擎、生成式 AI 工具、提升云原生性能）有助于公司强化差异化优势，保持其在企业 AI 基础设施的领先地位。

然而，公司必须保持快速响应。如果竞争对手推出类似功能、降低价格或赢得大型客户，Databricks 的市场份额可能受到威胁。若市场认为其合作或集成策略属于被动应对，也可能削弱投资者信心。

创新能力与 AI 实力

作为一家帮助企业处理和分析大量敏感数据的平台，Databricks 可能面临来自全球范围内日益严格的监管。关于 AI 模型透明度、用户数据权利、云数据本地化的新规，可能影响其在欧盟和亚太等地区的服务交付。

积极的合规和透明化策略有助于增强投资者信任，并将 Databricks 打造成负责任的 AI 赋能者。然而，若发生数据泄露、合规罚款或诉讼，可能带来声誉损害和额外成本，这些都可能对其股价产生负面影响。

媒体关注、分析师追踪与研究以及交易动能

与许多备受瞩目的 IPO 一样，Databricks 在上市初期可能因市场情绪、媒体报道和分析师评级而出现显著的股价波动。积极、正面的报道，例如被纳入主要指数、财报超出预期或分析师上调评级，往往会提振市场情绪，推动买盘和股价上涨。

同时，完成 IPO 上市后出现波动是常见现象，尤其是在早期财报不及预期，或限售期结束后公司内部人士开始出售股份时。散户情绪，包括社交平台上的讨论热度或与 AI 相关的炒作周期，也可能放大短期的股价波动，且无论涨跌。

Factors that could affect Databricks, from market conditions to industry trends

如何通过差价合约交易 Databricks 股票

如果 Databricks 成功上市，您可能可以通过差价合约 (CFD) 交易其股票。具体步骤如下：

  • 1选择平台Capital.com 提供数千只全球股票的差价合约交易，包括新上市的科技股。
  • 2开立账户注册账户、完成身份验证，并设置您的交易偏好。
  • 3账户充值向交易账户注入资金，且仅使用您可承受的交易资金。
  • 4关注市场动态在 Databricks 上市后，密切追踪其股价走势图、财报发布和公司新闻。
  • 5建立持仓通过做多或做空操作把握潜在的价格波动，并基于此进行交易。此外，亦可使用止损单等风险管理工具。

如需了解更多信息，请参阅我们的差价合约交易指南

还有哪些 AI 概念股和科技股可供交易？

尽管 Databricks 目前尚未上市，您仍可交易其他涉足 AI 和大数据领域的科技公司股票：

  • Snowflake (SNOW)云数据平台，通常被视为 Databricks 的主要竞争对手。
  • Palantir (PLTR)专注企业级 AI 和分析服务，客户涵盖政府和商业机构。
  • Nvidia (NVDA)为 AI 基础设施和数据中心提供算力支持的半导体巨头。
  • Microsoft (MSFT)Azure 的主要合作伙伴，也是 OpenAI 的投资方，涉及数据和 AI 工具领域。
  • Salesforce (CRM)拥有 Tableau，并提供基于 AI 的客户关系管理 (CRM) 工具。
  • Alphabet (GOOGL)Google Cloud 的 BigQuery 和 Vertex AI，与 Databricks 的服务直接竞争。

请参阅我们的完整股票交易指南，发现更多投资机会。

常见问题

Databricks 的主要股东是谁？

Databricks 目前是一家私人持股公司，由一支来自加州大学伯克利分校的计算机科学家团队创立，其中包括现任 CEO Ali Ghodsi。公司已获得多家知名投资机构的支持，包括 Andreessen Horowitz、BlackRock、T. Rowe Price 和 Microsoft，其中，Microsoft 同时也是其战略云合作伙伴。尽管 Ghodsi 和其他创始人仍深度参与公司运营，但多轮融资后，机构投资者已成为公司重要的股东之一。

Databricks 的估值是多少？

在 2024 年的 J 轮融资中，Databricks 的估值达到 620 亿美元。这一估值基于其企业收入的强劲增长、不断扩大的客户基础以及在 AI 生态系统中日益突出的地位。不过，最终 IPO 的估值可能会有所变化，这取决于市场状况、投资者需求以及 Databricks 在上市前披露的财务表现。

Databricks 何时进行 IPO？

尽管尚未公布正式的 IPO 日期，但许多分析师和投资者预计 Databricks 将于 2025 年上市。该公司已通过收入增长、战略性收购以及不断提升的市场知名度，展现出上市的准备迹象。目前，普遍预测其将在纳斯达克证券交易所挂牌，但具体时间将取决于整体 IPO 市场环境，以及 Databricks 选择采用的上市方式（传统 IPO、直接上市或其他方案）。

我可以在 IPO 之前投资 Databricks 吗？

通常，IPO 前的公司股份仅面向机构投资者、风险投资公司以及符合条件的高净值个人（通过私人配售的方式进行）。不过，一些二级市场平台（如 Forge Global 和 EquityZen）可能提供由现有股东出售的私人股份。这类股份通常流动性有限、附带限制，且风险较高，因此投资者在入场前需进行充分的尽职调查和评估。

Databricks 股票未来是否支持差价合约交易？

如果 Databricks 成功完成 IPO 上市，Capital.com 等券商有望提供其股票的差价合约交易。这将使交易者能够在不直接持有基础股票的情况下，基于其短期价格波动执行投机操作。此外，差价合约交易还支持杠杆操作和做多、做空策略，但伴随一定风险，因此通常更适合活跃交易者，而非长期投资者。总而言之，是否支持差价合约交易，将取决于券商的服务覆盖范围、市场需求以及完成 IPO 上市后的流动性。

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三步即可开始交易

1. 创建您的账户（须符合资格要求）2. 按您的方式存款3. 准备就绪后即可开始交易