О компании Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, ранее Sumitomo Mitsui Financial Group Co Ltd, является японской компанией, занимающейся коммерческой банковской деятельностью, лизингом, ценными бумагами и потребительским финансированием. Компания имеет пять бизнес-сегментов. Оптовый сегмент занимается банковскими услугами, лизингом и ценными бумагами, а также венчурным бизнесом и услугами управленческого консалтинга для крупных национальных компаний. Розничный сегмент занимается банковскими услугами, ценными бумагами, кредитными картами и потребительским финансированием, а также пенсионным менеджментом для частных лиц и небольших корпоративных клиентов. Глобальный сегмент занимается банковскими услугами, лизингом и ценными бумагами, а также свопами для зарубежных японских и неяпонских компаний. Сегмент "Рынок" занимается банковской деятельностью, ценными бумагами и другими видами бизнеса, связанными с финансовыми рынками. Сегмент управления головным офисом занимается разработкой систем и другими видами деятельности.

Текущая цена акций Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. составляет 5529.46 JPY.

