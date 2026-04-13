Торговать Becton Dickinson - BDX CFD

О компании Becton Dickinson

Becton, Dickinson and Company (BD) - глобальная компания в области медицинских технологий, занимающаяся разработкой, производством и продажей ряда медицинских принадлежностей, приборов, лабораторного оборудования и диагностической продукции. Компания осуществляет свою деятельность через три бизнес-сегмента: BD Medical, BD Life Sciences и BD Interventional. Сегмент BD Medical производит целый ряд медицинских технологий и устройств, которые используются для улучшения медицинского обслуживания в различных условиях. BD Medical состоит из различных бизнес-подразделений, включая решения для доставки лекарств, решения для управления лекарствами, лечение диабета и фармацевтические системы. Сегмент BD Life Sciences предлагает продукцию для безопасного сбора и транспортировки диагностических образцов, а также инструменты и системы реагентов для выявления ряда инфекционных заболеваний, инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и рака. Сегмент BD Interventional предлагает специализированную продукцию для сосудистой хирургии, урологии, онкологии и хирургии.

Текущая цена акций Becton Dickinson составляет 153.5 USD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Vertex, Inc., Apollo Investment Corporation, Oracle, Polestar Automotive Holding UK PLC, Motorsport Games Inc. и Progressive. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.