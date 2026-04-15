О компании Robert Half

Robert Half International Inc. предоставляет специализированные услуги по подбору персонала и консультированию по вопросам рисков. Компания предоставляет эти услуги через свои подразделения, включая Accountemps, Robert Half Finance & Accounting, OfficeTeam, Robert Half Technology, Robert Half Management Resources, Robert Half Legal, The Creative Group и Protiviti. Сегменты компании включают подбор временного персонала и консультантов, подбор постоянного персонала, а также консультирование по вопросам рисков и услуги внутреннего аудита. Сегмент временного персонала и консультантов предоставляет специализированный персонал в области бухгалтерского учета и финансов, административного и офисного обслуживания, информационных технологий, юриспруденции, рекламы, маркетинга и веб-дизайна. Сегмент по подбору персонала на постоянную работу предоставляет персонал на полный рабочий день в области бухгалтерского учета, финансов, административно-офисной деятельности и информационных технологий. Сегмент консультирования по вопросам рисков и услуг внутреннего аудита предоставляет услуги консультирования по вопросам рисков в сфере бизнеса и технологий, а также услуги внутреннего аудита.

Текущая цена акций Robert Half составляет 27.53 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

