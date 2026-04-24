Торговать Honeywell International Inc - HON CFD

О компании Honeywell International Inc

Honeywell International Inc. является программно-индустриальной компанией, предоставляющей технологические решения. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Aerospace, Honeywell Building Technologies, Performance Materials and Technologies и Safety and Productivity Solutions. Сегмент Aerospace поставляет продукты, программное обеспечение и услуги для самолетов, которые компания продает производителям оригинального оборудования (OEM) и другим клиентам на различных конечных рынках. Сегмент строительных технологий Honeywell предлагает продукты, программное обеспечение, решения и технологии, которые позволяют владельцам и арендаторам зданий обеспечивать безопасность, энергоэффективность, устойчивость и производительность своих объектов. Сегмент Performance Materials and Technologies занимается разработкой и производством химических веществ и материалов, технологий технологических процессов и решений по автоматизации. Сегмент "Решения для обеспечения безопасности и производительности" предоставляет клиентам продукты и программное обеспечение, повышающие производительность, безопасность на рабочем месте и эффективность активов.

Текущая цена акций Honeywell International Inc составляет 212.61 USD.

