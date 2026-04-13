О компании National Vision

National Vision Holdings, Inc. является розничной оптической компанией, которая ориентирована на предложение разнообразных товаров и услуг для удовлетворения потребностей клиентов в уходе за глазами. Сегменты компании включают в себя сегменты Owned & Host и Legacy. Сегмент Owned & Host включает два собственных бренда, America's Best и Eyeglass World, а также магазины Vista Optical в некоторых магазинах Fred Meyer. Сегмент Owned & Host также предоставляет товары и услуги по уходу за зрением американским военнослужащим, открывая магазины Vista Optical на отдельных военных базах по всей стране. Сегмент Legacy включает в себя долгосрочные стратегические отношения с Walmart, в рамках которых компания управляет центрами зрения в отдельных магазинах Walmart. Компания также управляет веб-сайтами электронной коммерции и веб-сайтами электронной коммерции третьих лиц, включая Walmart, Sam's Club и Giant Eagle. Компания управляет примерно 1 200 магазинами в более чем 44 штатах и Пуэрто-Рико. Бренд America's Best предлагает две пары очков, включая бесплатную проверку зрения.

Текущая цена акций National Vision составляет 24.7 USD.

