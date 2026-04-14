О компании Procter & Gamble

Компания Procter & Gamble Company специализируется на предоставлении брендовых товаров повседневного спроса потребителям по всему миру. Компания осуществляет свою деятельность через пять сегментов: Красота; Груминг; Уход за здоровьем; Ткани и уход за домом, а также Детский, женский и семейный уход. Компания продает свою продукцию в странах и территориях в основном через магазины массовых товаров, продуктовые магазины, магазины членских клубов, аптеки, универмаги, дистрибьюторов, оптовиков, детские магазины, специализированные косметические магазины, электронную коммерцию, высокочастотные магазины, аптеки, магазины электроники и профессиональные каналы. Компания предлагает продукцию под такими брендами, как Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II, Braun, Gillette, Venus, Crest, Oral-B, Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, Vicks, Ariel, Downy, Gain, Tide, Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, Swiffer, Luvs, Pampers, Always, Always Discreet, Tampax, Bounty, Charmin и Puffs.

Текущая цена акций Procter & Gamble составляет 144.14 USD.

