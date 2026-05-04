О компании IAMGOLD Corporation

Корпорация IAMGOLD является канадской золотодобывающей компанией среднего уровня. Основной деятельностью компании является разведка, разработка и эксплуатация золотодобывающих месторождений. Компания ведет свою деятельность в трех регионах мира - Северной Америке, Южной Америке и Западной Африке. Горнодобывающие проекты компании включают золоторудные месторождения Rosebel, Essakane Gold, Westwood Gold, Sadiola Gold и Yatela. Золотой рудник Rosebel расположен в богатом минералами районе Брокопондо на северо-востоке Суринама, Южная Америка. Проект Essakane расположен в северо-восточной части Буркина-Фасо, Западная Африка. Он проходит по границе провинций Удалан и Сено в Сахельском регионе Буркина-Фасо и находится примерно в 330 километрах (км) к северо-востоку от столицы Уагадугу. Проект Вествуд расположен на участке Дойон, в 2,5 км к востоку от бывшего золотого рудника Дойон в поселке Буске. Золотой рудник Садиола расположен на юго-западе Мали, Западная Африка, недалеко от границы Сенегал-Мали.

Текущая цена акций IAMGOLD Corporation составляет 22.027 CAD.

