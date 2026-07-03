Торговать Lundin Mining Corporation - LUNca

О компании Lundin Mining Corporation

Lundin Mining Corporation - базирующаяся в Канаде диверсифицированная компания по добыче цветных металлов. Компания занимается добычей, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, главным образом в Чили, Бразилии, Португалии, Швеции и Соединенных Штатах Америки, в основном производя медь, цинк, золото и никель. Сегменты компании включают Канделерию, Чападу, Игл, Невес-Корво и Цинкгруван. Географические сегменты включают Европу, Азию, Южную Америку и Северную Америку. Операционные активы компании включают рудник Eagle, расположенный в США, рудник Neves-Corvo, расположенный в Португалии, и рудник Zinkgruvan, расположенный в Швеции. Медный рудник Канделария компании расположен в чилийском регионе Атакама, регион III, на высоте около 650 метров над уровнем моря и в 20 километрах (км) к югу от города Копьяпо. Проект Chapada расположен примерно в 320 км к северу от столицы штата Гояния и в 270 км к северо-западу от столицы страны Бразилиа.

Текущая цена акций Lundin Mining Corporation составляет 34.83 CAD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Signature Bank, Petrofac Ltd, Aeglea Bio Therapeutics, Matterport, Inc., United Bankshares и Furukawa Electric Co., Ltd.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.