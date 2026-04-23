О компании Harmony Gold Mining Company Limited

Harmony Gold Mining Company Limited, через свои дочерние компании, занимается добычей золота и сопутствующей деятельностью, включая разведку, добычу и переработку. Сегменты компании включают подземную добычу в Южной Африке, наземную добычу и международную добычу. Подземный сегмент в Южной Африке включает рудники Кусасалету, Дорнкоп, Факиса, Тшепонг, Масимонг, Цель 1, Бамбанани, Джоэл, Юнисел и Цель 3. Сегмент "Поверхность" включает в себя другие наземные операции Компании. Международный сегмент Компании включает в себя проект Hidden Valley. Компания осуществляет свою деятельность в Южной Африке и Папуа-Новой Гвинее (ПНГ). Основной продукцией Компании является золотой слиток. Геологоразведочные проекты Компании включают проект Golpu и перспективу Kili Teke. Компания имеет около девяти подземных рудников, один открытый карьер и несколько поверхностных источников в Южной Африке. Дочерние предприятия Компании включают Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) и Harmony Copper Limited.

Текущая цена акций Harmony Gold Mining Company Limited составляет 16.7224 USD.

