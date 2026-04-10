О компании Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - французская группа компаний класса люкс, работающая в шести секторах: Вино и спиртные напитки, мода и кожаные изделия, парфюмерия и косметика, часы и ювелирные изделия, выборочная розничная торговля и другие виды деятельности. Винно-водочные компании владеют такими брендами, как Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy и Chteau d'Yquem, среди прочих. Мода и кожаные изделия владеют такими брендами, как Luis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, среди прочих. Парфюмерия и косметика владеет такими брендами, как Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh и Make Up For Ever, среди прочих. Часы и ювелирные изделия владеют такими брендами, как TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet, Fred и др. Selective Retailing владеет брендами DFS, Miami Cruiseline, Sephora и Le Bon Marche Rive Gauche, среди прочих. Другие виды деятельности включают в себя бренды в области стиля жизни, культуры и искусства, такие как Les Echos, Royal Van Lent и Cheval Blanc. Компания ведет активную деятельность по всему миру.
Текущая цена акций Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se составляет 485.4 EUR.
Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Marin Software, Stagwell Inc., Renault Par, CVB Financial, Elbit Imaging Ltd. и Patterson. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.