Торговать Edison International - EIX CFD

О компании Edison International

Edison International является холдинговой компанией Southern California Edison Company (SCE) и Edison Energy Group, Inc (Edison Energy Group). Компания, через свои дочерние предприятия, производит и распределяет электроэнергию, а также предоставляет энергетические услуги и технологии, включая возобновляемые источники энергии. SCE является коммунальной компанией, занимающейся в основном поставкой и доставкой электроэнергии на территорию южной Калифорнии площадью около 50 000 квадратных миль. SCE обслуживает около 15 миллионов клиентов в Южной, Центральной и Прибрежной Калифорнии. Edison Energy Group является косвенной дочерней компанией, полностью принадлежащей Edison International, и холдинговой компанией для Edison Energy, LLC (Edison Energy), которая занимается конкурентным бизнесом по предоставлению энергетических решений на основе данных коммерческим, институциональным и промышленным клиентам.

Текущая цена акций Edison International составляет 72.21 USD.

