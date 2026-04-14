О компании Mitsui Chemicals, Inc.

Mitsui Chemicals, Inc. является производителем химической продукции, в основном занимающимся производством и продажей средств мобильности, здравоохранения, продуктов питания и упаковки, а также основных материалов. Компания осуществляет свою деятельность в четырех бизнес-сегментах. Сегмент "Мобильность" занимается производством и продажей эластомеров, функциональных соединений, функциональных полимеров и полипропиленовых соединений. Сегмент "Здравоохранение" занимается производством и продажей материалов для ухода за зрением, нетканых материалов, стоматологических материалов и материалов для личной гигиены. Сегмент "Продукты питания и упаковка" занимается производством и продажей покрытий и функциональных материалов, функциональных пленок, листов и пестицидов. Сегмент "Основные материалы" занимается производством и продажей нефтехимического сырья, такого как этилен и пропилен, полиэтилен, катализатор, фенол, терефталевая кислота высокой чистоты, петит-смола, полиуретановые материалы и промышленные химикаты.

Текущая цена акций Mitsui Chemicals, Inc. составляет 1942.4 JPY.

