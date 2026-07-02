Торговать Vodafone Group PLC - ADR - VOD

О компании Vodafone Group Plc - USD

Vodafone Group Plc - телекоммуникационная компания в Европе и Африке. Компания предоставляет ряд услуг мобильной связи, позволяя клиентам надежно звонить, отправлять текстовые сообщения и получать доступ к данным. Услуги фиксированной связи включают широкополосную связь, телевидение (ТВ) и голосовую связь. Компания управляет мобильными и фиксированными сетями в Европе, а также предоставляет возможности подключения к Интернету вещей (IoT), а также продукты безопасности и страхования. M-Pesa - это африканская платежная платформа, предлагающая услуги денежных переводов. Она также предоставляет ряд финансовых услуг, а также услуги по оплате бизнеса и торговых предприятий. Компания эксплуатирует мобильные и фиксированные сети примерно в 21 стране и сотрудничает с мобильными сетями в более чем 49 странах. Компания обслуживает клиентов частного и государственного секторов, включая автомобильную промышленность, здравоохранение, банковское финансирование, производство, розничную торговлю, транспорт и коммунальные услуги. Она предлагает широкий спектр услуг связи, поддерживаемых ее специализированной глобальной сетью.

Текущая цена акций Vodafone Group PLC - ADR составляет 13.1 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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