О компании Drax Group PLC

Drax Group PLC является генератором возобновляемой энергии, расположенным в Великобритании. Компания управляет портфелем возобновляемых активов по производству биомассы и гидроэлектростанций для обеспечения возобновляемой и низкоуглеродной генерации и услуг по поддержке систем. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Генерация, Клиенты и Производство пеллет. Сегмент "Генерация" включает в себя деятельность по производству электроэнергии в Соединенном Королевстве (Великобритания). Сегмент "Клиенты" занимается поставкой электроэнергии и газа бизнес-клиентам в Великобритании. Сегмент "Производство пеллет" занимается производством экологически чистых прессованных древесных гранул на своих перерабатывающих предприятиях в Соединенных Штатах Америки (США). Сегмент "Клиенты" поставляет возобновляемую электроэнергию предприятиям через компании Haven Power и Opus Energy. Haven Power поставляет и управляет электроэнергией для крупных промышленных и коммерческих потребителей, а также для малого бизнеса. Opus Energy обеспечивает рынок для избыточной электроэнергии от таких источников энергии, как ветер, солнце, гидроэнергия и анаэробное сбраживание.

Текущая цена акций Drax Group PLC составляет 8.826 GBP.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: James Fisher and Sons PLC, Intercontinental Hotels Group A, Blade Air Mobility, Inc., Nuvve Holding Corp., Leoni AG и Resona Holdings, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.