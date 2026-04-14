О компании James Fisher and Sons PLC

James Fisher and Sons plc - поставщик услуг для морской, нефтегазовой и других обеспечивающих отраслей промышленности по всему миру. Сегменты компании включают морскую поддержку, специализированные технические услуги, морскую нефть и танкеры. Сегмент Marine Support предоставляет продукты, услуги и решения для мировой морской промышленности. Услуги Marine Support предоставляются в различных секторах конечного рынка, включая морские, нефтегазовые, портовые, строительные и возобновляемые источники энергии. Сегмент Specialist Technical поставляет водолазное оборудование и услуги, подводные спасательные суда и услуги по спасению в течение всего срока службы, а также инженерные решения на международный оборонный рынок и рынок Великобритании по выводу из эксплуатации ядерных объектов. Сегмент "Морская нефть" поставляет ряд услуг и оборудования для мировой нефтегазовой промышленности и возобновляемых источников энергии. Сегмент Tankships управляет флотом танкеров-продуктовозов и танкеров-химовозов, которые осуществляют торговлю вдоль побережья Великобритании и Северной Европы, перевозя чистые нефтепродукты и химикаты.

Текущая цена акций James Fisher and Sons PLC составляет 4.6253 GBP.

