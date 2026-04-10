О компании Baxter International

Baxter International Inc. через свои дочерние компании предоставляет портфель основных товаров для здравоохранения. Сегменты компании включают Американский (Северная и Южная Америка), EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион), а также Hillrom. Сегменты Americas, EMEA и APAC предоставляют портфель основных продуктов здравоохранения, включая терапию острого и хронического диализа, стерильные растворы для внутривенных вливаний, инфузионные системы и устройства, терапию парентерального питания, ингаляционные анестетики, непатентованные инъекционные фармацевтические препараты, а также хирургические гемостаты и герметики. Сегмент Hillrom предлагает цифровые и подключенные решения по уходу и инструменты для совместной работы, включая системы "умных" кроватей, технологии мониторинга и диагностики пациентов, устройства для поддержания здоровья дыхательных путей и передовое оборудование для хирургического пространства. Продукция компании используется в больницах, центрах почечного диализа, домах престарелых, реабилитационных центрах, кабинетах врачей и пациентами на дому под наблюдением врача.

Текущая цена акций Baxter International составляет 17.09 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Wells Fargo & Co, Lincoln National, NetEase, Inc., AlloVir, Inc., SpringWorks Therapeutics, Inc. и Fidelity Special Values PLC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.