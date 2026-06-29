Торговать Lincoln National - LNC

О компании Lincoln National

Lincoln National Corporation является холдинговой компанией, которая управляет несколькими страховыми и пенсионными бизнесами через дочерние компании. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Аннуитеты, услуги по пенсионным планам, страхование жизни и групповая защита. Сегмент аннуитетов предоставляет своим клиентам возможности роста инвестиций с отсрочкой уплаты налогов и пожизненного дохода, предлагая переменные аннуитеты, фиксированные (включая индексированные) аннуитеты и индексированные переменные аннуитеты. Сегмент услуг пенсионных планов предоставляет работодателям продукты и услуги пенсионных планов, такие как групповой переменный аннуитет LINCOLN DIRECTOR, программа LINCOLN ALLIANCE и переменный аннуитет Multi-Fund. Сегмент страхования жизни предоставляет продукты страхования жизни, включая срочное страхование и другие. Сегмент групповой защиты предлагает продукты и услуги группового немедицинского страхования, включая краткосрочную и долгосрочную нетрудоспособность, установленную законом нетрудоспособность и управление оплачиваемым семейным медицинским отпуском.

Текущая цена акций Lincoln National составляет 36.58 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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