Торговать AES - AES CFD

О компании AES

Корпорация AES является глобальной энергетической компанией. Компания владеет и/или управляет портфелем генерации мощностью около 31 459 мегаватт (МВт), включая генерацию интегрированного коммунального предприятия AES Indiana. Ее генерирующий парк диверсифицирован по видам топлива. Компания состоит из четырех стратегических бизнес-единиц (СБЕ), ориентированных на рынок: США и коммунальные услуги (США, Пуэрто-Рико и Сальвадор); Южная Америка (Чили, Колумбия, Аргентина и Бразилия); MCAC (Мексика, Центральная Америка и страны Карибского бассейна); Евразия (Европа и Азия). У компании два основных направления деятельности: производство и коммунальные услуги. Генерирующее направление использует различные виды топлива и технологии для производства электроэнергии, такие как уголь, газ, гидроэнергия, ветер, солнце и биомасса. Коммунальное направление включает в себя предприятия, занимающиеся передачей, распределением и, при определенных обстоятельствах, производством электроэнергии. Кроме того, компания осуществляет деятельность в области возобновляемых источников энергии, которая включает в себя проекты, главным образом, в области ветроэнергетики, солнечной энергетики и хранения энергии.

Текущая цена акций AES составляет 14.39 USD.

