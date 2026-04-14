О компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. является производителем продукции общего машиностроения. Компания осуществляет свою деятельность в семи бизнес-сегментах. Сегмент "Аэрокосмические системы" занимается производством и продажей самолетов и реактивных двигателей. Сегмент Energy Environment Plant производит и продает промышленные газовые турбины, тягачи, промышленное оборудование, котлы, экологическое оборудование, стальные конструкции и дробилки. Сегмент "Точное оборудование и роботы" производит и продает гидравлическое оборудование и промышленных роботов. Сегмент "Суда и морская техника" производит и продает суда. Сегмент "Транспортные средства" производит и продает железнодорожные транспортные средства. Сегмент "Мотоциклы и двигатели" производит и продает мотоциклы, четырехколесные багги, многоцелевые четырехколесные транспортные средства, персональные водные суда и бензиновые двигатели общего назначения. Сегмент "Прочие" включает в себя торговлю, посредничество и размещение продаж и заказов, а также управление объектами благополучия.

Текущая цена акций Kawasaki Heavy Industries, Ltd. составляет 3417.6 JPY.

