О компании Phillips 66

Phillips 66 - компания по производству энергоносителей и логистике, включающая в себя предприятия по переработке и сбыту, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также маркетингу и производству специальных продуктов. Компания осуществляет свою деятельность через четыре сегмента: Midstream, Chemicals, Refining и Marketing and Specialties (M&S). Сегмент Midstream предоставляет услуги по транспортировке, перевалке и переработке сырой нефти и нефтепродуктов, а также услуги по транспортировке, хранению, фракционированию, переработке и сбыту природного газа и газовых жидкостей (ШФЛУ) в США. Сегмент химической промышленности включает в себя инвестиции в ООО "Шеврон Филлипс Кемикал Компани" (CPChem), которое работает в сегментах олефинов и полиолефинов (O&P) и специальных, ароматических и стирольных веществ (SA&S). Сегмент переработки перерабатывает сырую нефть и другое сырье на нефтеперерабатывающих заводах в США и Европе. Сегмент M&S закупает для перепродажи и реализует переработанные нефтепродукты, такие как базовые масла и смазочные материалы.

Текущая цена акций Phillips 66 составляет 160.88 USD.

