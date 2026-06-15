IPO Starlink – как торговать акциями Starlink

Что может повлиять на оценку Starlink?

Итоговая цена акций Starlink при IPO может зависеть как от сочетания показателей, характерных для конкретной компании, так и от более общих рыночных факторов. Вот несколько потенциальных факторов, которые могут повлиять на оценку Starlink после выхода на биржу:

Финансовые показатели и генерирование прибыли

Дальнейшее расширение ассортимента, улучшение показателей рентабельности и свидетельство положительного свободного денежного потока позволят намного проще оценивать бизнес по традиционным мультипликаторам. Однако любое замедление роста прибыли, увеличение затрат на запуск или новые убытки могут умерить аппетит к IPO.

Рост числа подписчиков и средний доход на одного пользователя (ARPU)

У Starlink более 5 миллионов подписчиков по всему миру. Устойчивый рост при низком показателе отказов (или «оттока») и увеличении доли корпоративных пользователей с более высоким ARPU и мобильных устройств может сформировать более оптимистичные настроения. И напротив, более медленный прирост капитала, растущий отток или более крупные скидки могут повлиять на прогнозы и снизить оценку.

Разрешения регуляторов и доступ к спектру

Лицензирование остается решающим фактором. По состоянию на май 2025 года Индия все еще рассматривает заявку компании. Зеленый свет в этом регионе или прогресс в других густонаселенных регионах могут существенно расширить базу адресатов Starlink; задержки или дополнительная плата за использование спектра могут привести к обратному эффекту.

Конкурентный ландшафт в сфере широкополосной связи LEO

Проект Kuiper компании Amazon начали полномасштабно развивать: по состоянию на 28 апреля 2025 года запущено 27 спутников, а китайские группы Guowang и Qianfan ускоряются, несмотря на первые неудачи. Их успешное внедрение может оказать давление на цену акций Starlink до IPO. И наоборот, технические неполадки или медленный запуск у конкурентов могут повысить оценку Starlink.

Экономика запуска и затраты капитала

По состоянию на май 2025 года внутренние затраты SpaceX на полет Falcon 9 оцениваются в $15-30 млн. Однако в 2022 году Маск поставил долгосрочную цель в размере менее $10 млн за запуск Starship. Достижение этих показателей – и продление срока службы спутников – может снизить потребности в капитальных вложениях и увеличить денежный поток, что будет способствовать более высокой оценке. С другой стороны, сбои при запуске, задержки со стороны регуляторов или более медленное снижение издержек могут повысить риск.

Государственные и оборонные контракты

Прибыльные соглашения о пропускной способности с американскими и смежными ведомствами, включая крупные государственные и оборонные контракты, могут обеспечить долгосрочную прибыль. Однако расширение таких контрактов может успокоить инвесторов; и наоборот, политический контроль или сокращение финансирования могут негативно повлиять на прогнозы.