IPO Starlink – как торговать акциями Starlink
Подробнее о Starlink и ее потенциальном IPO, о факторах влияния на оценку IPO Starlink, а также о том, как торговать акциями космических компаний через CFD.
Когда состоится IPO Starlink?
По состоянию на 27 мая 2025 года дата IPO Starlink по-прежнему не подтверждена. Это подразделение, ориентированное на спутниковый интернет, остается внутри SpaceX и пока не проводило IPO, а также не назначало андеррайтеров.
20 мая 2025 года Илон Маск, в разговоре с редактором Bloomberg Мишал Хусейн, повторил, что Starlink может выйти на биржу, «как только денежный поток станет предсказуемым», но отказался назвать сроки и сказал, что «не торопится» подвергать бизнес ежеквартальному давлению рынка.
Когда и если листинг действительно состоится, акциями Starlink потенциально можно будет торговать на фондовом рынке Nasdaq. До тех пор Starlink находится в стадии предварительного IPO, а это значит, что пока что акций на биржах не будет.
Что такое Starlink?
Starlink – это подразделение SpaceX, которое занимается спутниковой широкополосной связью. SpaceX – это частная аэрокосмическая компании, возглавляемой Илоном Маском. Анонсированная в 2015 году и открытая для публичного бета-тестирования в 2020 году, Starlink соединяет пользователей цепочкой спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Компания запустила около 8700 спутников и по состоянию на 23 мая 2025 года около 7500 находятся на орбите – это самый большой космический флот из когда-либо существовавших. Частые запуски Falcon 9 способствуют расширению сети; весь 2025 год SpaceX продолжает добавлять партии космических аппаратов.
Доход Starlink складывается из единовременной оплаты за комплект оборудования и регулярной платы за обслуживание. Сюда можно добавить оптовую продажу мощностей авиакомпаниям, судоходным компаниям и государственным заказчикам. По состоянию на май 2025 года Starlink обслуживает более 5 млн клиентов в более чем 125 странах и нацелена на дальнейший рост на крупных развивающихся рынках, таких как Индия, где компания ждет одобрения регуляторов.
Подробнее можно узнать в нашем руководстве по трейдингу на IPO SpaceX.
На чем Starlink зарабатывает деньги?
Starlink получает доход в два этапа: сначала она продает пользовательский терминал – иногда даже себе в убыток, – а затем взимает постоянную плату за подключение. Затем добавляются более рентабельные корпоративные, мобильные и государственные услуги, а также соглашения об оптовой продаже пропускной способности с операторами мобильной связи.
Дальше давайте изучим дополнительную информацию о доходах Starlink.
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Источники прибыли
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Описание
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Оборудование для терминала
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Компания зарабатывает с единовременных продаж тарелок, маршрутизаторов и мини-станций в форме рюкзака, хотя при этом аппаратное обеспечение не является драйвером прибыли и зачастую субсидируется.
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Потребительские подписки
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Ежемесячные планы для домашних пользователей и Roam-пользователей
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Бизнес и корпоративные клиенты
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Пакеты «Global Priority» и фиксированные пакеты с ежемесячной подпиской, а также дополнительные пакеты с ограниченным объемом данных.
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Мобильная связь
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Связь на море, в авиации и при перемещении на суше. В 2024 году Starlink обслуживала около 75 000 судов и более 450 самолетов.
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Государство и оборона (Starshield)
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Защищенная пропускная способность и индивидуальные спутники для Министерства обороны США, союзных войск и агентств по чрезвычайным ситуациям, подкрепленные многолетними контрактами.
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Прямая и транзитная сотовая связь
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Заключенные на раннем этапе оптовые соглашения с такими операторами, как T-Mobile, One NZ и Telstra, а также индийскими Jio и Airtel, позволяют уже сегодня обмениваться текстовыми сообщениями, а в будущем планируется предоставление услуг широкополосной связи и передачи данных.
В совокупности абонентская плата за домашние тарифы обеспечивает постоянный доход, в то время как корпоративные, мобильные, оптовые и оборонные контракты обеспечивают более высокую маржу продаж. Такая комбинация снижает зависимость от какого-либо отдельного сегмента и потенциально может стабилизировать денежный поток перед будущим выходом на биржу.
Что может повлиять на оценку Starlink?
Итоговая цена акций Starlink при IPO может зависеть как от сочетания показателей, характерных для конкретной компании, так и от более общих рыночных факторов. Вот несколько потенциальных факторов, которые могут повлиять на оценку Starlink после выхода на биржу:
Финансовые показатели и генерирование прибыли
Дальнейшее расширение ассортимента, улучшение показателей рентабельности и свидетельство положительного свободного денежного потока позволят намного проще оценивать бизнес по традиционным мультипликаторам. Однако любое замедление роста прибыли, увеличение затрат на запуск или новые убытки могут умерить аппетит к IPO.
Рост числа подписчиков и средний доход на одного пользователя (ARPU)
У Starlink более 5 миллионов подписчиков по всему миру. Устойчивый рост при низком показателе отказов (или «оттока») и увеличении доли корпоративных пользователей с более высоким ARPU и мобильных устройств может сформировать более оптимистичные настроения. И напротив, более медленный прирост капитала, растущий отток или более крупные скидки могут повлиять на прогнозы и снизить оценку.
Разрешения регуляторов и доступ к спектру
Лицензирование остается решающим фактором. По состоянию на май 2025 года Индия все еще рассматривает заявку компании. Зеленый свет в этом регионе или прогресс в других густонаселенных регионах могут существенно расширить базу адресатов Starlink; задержки или дополнительная плата за использование спектра могут привести к обратному эффекту.
Конкурентный ландшафт в сфере широкополосной связи LEO
Проект Kuiper компании Amazon начали полномасштабно развивать: по состоянию на 28 апреля 2025 года запущено 27 спутников, а китайские группы Guowang и Qianfan ускоряются, несмотря на первые неудачи. Их успешное внедрение может оказать давление на цену акций Starlink до IPO. И наоборот, технические неполадки или медленный запуск у конкурентов могут повысить оценку Starlink.
Экономика запуска и затраты капитала
По состоянию на май 2025 года внутренние затраты SpaceX на полет Falcon 9 оцениваются в $15-30 млн. Однако в 2022 году Маск поставил долгосрочную цель в размере менее $10 млн за запуск Starship. Достижение этих показателей – и продление срока службы спутников – может снизить потребности в капитальных вложениях и увеличить денежный поток, что будет способствовать более высокой оценке. С другой стороны, сбои при запуске, задержки со стороны регуляторов или более медленное снижение издержек могут повысить риск.
Государственные и оборонные контракты
Прибыльные соглашения о пропускной способности с американскими и смежными ведомствами, включая крупные государственные и оборонные контракты, могут обеспечить долгосрочную прибыль. Однако расширение таких контрактов может успокоить инвесторов; и наоборот, политический контроль или сокращение финансирования могут негативно повлиять на прогнозы.
Как торговать акциями Starlink
Если Starlink проведет IPO на фондовой бирже Nasdaq, трейдеры смогут спекулировать на динамике цен на ее акции с помощью контрактов на разницу (CFD).
Вот как торговать акциями Starlink, когда и если они станут доступны на биржах:
- 1Выберите брокерскую платформунайдите регулируемого брокера, который предлагает акции или CFD на акции Starlink.
- 2Зарегистрируйте торговый аккаунтЗарегистрируйтесь и подтвердите свою личность.
- 3Внесите депозитВнесите деньги на аккаунт удобным вам способом.
- 4Следите за производительностью акцийПросматривайте финансовые отчеты, расписание запусков и читайте новости отрасли.
- 5 Совершите сделкуПокупайте или продавайте акции, и используйте рыночные или лимитные ордеры. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
Подробнее о торговле акциями технических компаний можно почитать в нашем подробном гайде о торговле на фондовом рынке.
Акциями каких технических компаний можно торговать?
Хотите познакомиться с космическим сектором в преддверии потенциального выхода Starlink на биржу? Вот краткий гайд по пяти активно торгуемым компаниям, торговать которыми можно уже сегодня через CFD на акции.
Boeing
Boeing – создает основную ступень системы космических запусков НАСА. Результаты группы за 1 квартал 2025 года показали значительное количество выполненных заказов на сумму $545 млрд, и акции могут отреагировать на новости о крупных коммерческих, оборонных и космических контрактах – торговать CFD на акции Boeing.
Lockheed Martin
Компания Lockheed Martin совместно с Boeing является совладельцем United Launch Alliance, которая начала полномасштабное развертывание системы Amazon Kuiper Constellation, в апреле 2025 года запустив Atlas V. Его ценовыми драйверами могут быть оборонные бюджеты США, частота запуска ULA и ежеквартальное генерирование прибыли – торговать CFD на акции Lockheed Martin
Virgin Galactic
Компания Virgin Galactic, пионер космического туризма, создает космические корабли класса Delta и планирует возобновить продажу билетов в первом квартале 2026 года, что подтверждается ее доходами за 1 квартал 2025 года. Результаты тестовых полетов, количество бронирований и заявления регуляторов потенциально могут повлиять на цену акций – торговать CFD Virgin Galactic.
Rocket Lab USA
Rocket Lab впервые анонсировала Electron – двухступенчатую частично многоразовую орбитальную ракету-носитель – в 2014 году. По состоянию на май 2025 года Electron провела более 60 миссий, в то время как компания планирует провести первый испытательный полет Neutron во второй половине 2025 года. Частота запусков, новые контракты и прогресс в разработке Neutron могут повлиять на цену ее акций. – торговать CFD на акции Rocket Lab
Thales Group
Thales Group владеет дочерней компанией Thales Alenia Space, которая производит спутники для телекоммуникаций, наблюдения Земли и научных миссий. Результаты компании за 2024 год показали рекордный объем заказов на сумму €25,289 млрд, что дает представление о перспективах развития. Акции Thales могут реагировать на фундаментальные события, такие как объявления о новых ESA или коммерческих контрактах – торговать CFD на Thales
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Часто задаваемые вопросы
Как торговать или инвестировать в Starlink?
Starlink по-прежнему является частным подразделением SpaceX, поэтому пока что вы не сможете торговать ее акциями или CFD. Как только акции появятся в продаже (скорее всего, на фондовом рынке Nasdaq), регулируемые брокеры добавят их в списки. Только тогда вы можете торговать ими с помощью деривативов, вроде CFD на акции. До тех пор поучаствовать в секторе можно через другие космические компании, которые уже стали публичными: Boeing, Lockheed Martin или Thales.
Собирается ли Starlink провести IPO?
Возможно, но не сейчас. Отвечая на вопрос на экономическом форуме в Катаре 20 мая 2025 года, Илон Маск назвал выход Starlink на биржу «возможным», но сказал, что он «не торопится». При этом он также повторил, что предварительным условием является стабильный денежный поток. Пока что даты IPO не озвучивались и банки-андеррайтеры не назначались.
Как мне купить акции Starlink до IPO?
Доступ пока что ограничивается вторичными сделками с акциями SpaceX на частных площадках, вроде Forge Global. Эти сделки неликвидны, имеют широкие спреды и распространяются на SpaceX по праву преимущественной силы, поэтому большинство розничных трейдеров не могут участвовать в них.
Сколько стоят акции Starlink?
Компания все еще находится на стадии оценки. Проведенный SpaceX в декабре 2024 года тендер на привлечение сотрудников обошелся группе примерно в $350 млрд, который охватывает как запуски, так и операционную деятельность Starlink. Однако окончательные цены будут известны только после того, как будет представлен более точный план по IPO. Если компания все же решит стать публичной.
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