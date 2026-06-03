IPO SpaceX
Подробнее о SpaceX и предстоящем IPO компании. Также, о ключевых факторах влияния на деятельность, потенциальной оценке и о том, как торговать акциями компании после ее выхода на биржу.
Когда состоится IPO SpaceX?
По состоянию на апрель 2025 года SpaceX официально не подтвердила дату первичного размещения акций (IPO). Но после комментариев Илона Маска о листинге Starlink (подразделение спутникового интернета SpaceX), рыночные спекуляции усилились.Аналитики ожидают, что IPO или выход компании на биржу произойдет в 2025 или 2026 году. Это зависит от условий регулирования и спроса на рынке капитала.
Ключевые факторы, которые влияют на сроки IPO:
- Потенциал ответвления Starlink:SpaceX может вывести свой бизнес Starlink на отдельный рынок, чтобы раскрыть его потенциал и предоставить инвесторам прямой доступ к растущей отрасли спутниковой широкополосной связи.
- Рост прибыли и стоимостной оценки: В декабре 2024 года стоимость SpaceX оценивалась примерно в $350 млрд на основе вторичной продажи акций.Продолжающееся расширение спутникового покрытия и частоты запусков укрепляет позиции компании в плане IPO.
- Рыночные условия: улучшение настроений в отношении IPO в сфере технологий и аэрокосмической промышленности может создать благоприятные условия для выхода SpaceX на биржу.
Что такое SpaceX?
SpaceX, или Space Exploration Technologies Corp., – американская частная аэрокосмическая компания, которая была основана генеральным директором Tesla Илоном Маском в 2002 году. Миссией компании является снижение расходов на космические перевозки и обеспечение возможности колонизировать Марс. SpaceX превратилась в ведущего мирового оператора коммерческих космических полетов, а также расширяет зону покрытия спутникового интернета через свое подразделение Starlink.
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Ключевые события в истории SpaceX
- 2002 годИлон Маск основал компанию с целью сделать космические путешествия более доступными.
- 2008Компания успешно запустила Falcon 1 и стала первой частной компанией, которая отправила на орбиту ракету на жидком топливе.
- 2012Первая коммерческая компания, которая доставила грузы на МКС с помощью своего космического корабля Dragon.
- 2020Запустила астронавтов НАСА на МКС, что стало первым пилотируемым запуском частной компании.
- 2024Расширение покрытия Starlink по всему миру и подготовка к миссиям Starship для поддержки будущих исследований Луны и Марса.
Как SpaceX зарабатывает деньги?
SpaceX зарабатывает деньги в нескольких ключевых направлениях бизнеса, сочетая государственные контракты, коммерческие услуги и потребительские предложения.
|Источники прибыли
|Описание
|Услуги по запуску
|Получение оплаты от НАСА, Министерства обороны США и коммерческих заказчиков за запуск полезных грузов с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
|Подписки на Starlink
|Ежемесячная плата за доступ потребителей и предприятий к высокоскоростному Интернету через спутник Starlink.
|Государственные контракты
|Долгосрочное финансирование от НАСА и других космических агентств для полетов с экипажем и грузом на МКС и за ее пределы.
|Развертывание спутников
|Коммерческие клиенты платят за вывод своих спутников на орбиту с помощью ракет SpaceX.
|Будущие услуги космических кораблей
|SpaceX планирует монетизировать полеты в дальний космос, включая лунный транспорт и грузоперевозки.
По состоянию на конец 2024 года годовой доход SpaceX превысил $13 млрд, при этом доля Starlink растет.
Что может влиять на текущую цену акций SpaceX?
Как только SpaceX (или ее подразделение Starlink) станет публичной компанией, цена на ее акции будут зависеть от сочетания ключевых показателей деятельности компании и динамики сектора в целом. Учитывая положение SpaceX на стыке аэрокосмической отрасли, телекоммуникаций и передовых технологий, акции компании, скорее всего, привлекут повышенный интерес инвесторов, но также и повышенное внимание.
Рост числа пользователей Starlink и путь к прибыльности
Ожидается, что Starlink станет центральным элементом оценки SpaceX. В настоящее время он обслуживает более 4,5 миллионов клиентов по всему миру (по состоянию на начало 2025 года), предлагает высокоскоростной доступ в интернет в сельской местности и районах с недостаточным уровнем обслуживания через свою спутниковую группировку. Аналитики будут внимательно следить за ростом числа пользователей, особенно на развивающихся рынках, где альтернативы широкополосной связи ограничены.
Другие ключевые показатели, которые могли бы повлиять на динамику акций:
- ARPU (средний доход на одного пользователя) и показатели оттока
- График прибыльности Starlink. В настоящее время значительные средства реинвестируются в запуск спутников
- Регулирование выигрывает на крупных рынках, таких как Индия, Бразилия или Африка
- Новые коммерческие сделки, в том числе с авиационной или морской промышленностью
Если SpaceX докажет, что Starlink может достичь устойчивой прибыльности при глобальном масштабировании, инвесторы могут вознаградить акции премиальными за многократный рост. Но высокие эксплуатационные расходы и логистические проблемы в труднодоступных регионах могут умерить энтузиазм.
Частота запуска, экономическая эффективность и возможность повторного использования
SpaceX утверждает, что в 2024 году она осуществила более 138 успешных запусков, в основном благодаря своей многоразовой ракетной системе Falcon 9. Это позволило значительно снизить стоимость доступа в космос, опередить конкурентов и получить долгосрочные контракты от НАСА, Пентагона и коммерческих спутниковых операторов.
Цена на акции может реагировать на:
- Любые сбои при запуске или сбои в работе оборудования
- Задержки или перерасход средств на тяжеловесный корабль нового поколения Starship
- Увеличение объема продаж или новые контракты
- Свидетельства растущей рентабельности за счет быстрого обновления ракет и их повторного использования
Способность SpaceX продолжать расширять масштабы своих запусков при сохранении низких затрат имеет решающее значение для ее долгосрочной рентабельности и доверия инвесторов.
Прогресс в проекте Starship и планы на дальний космос
Полноценно многоразовая ракета Starship от SpaceX занимает ключевое место в долгосрочном видении компании. Она предназначена для перевозки крупных грузов и пассажиров на Луну, Марс и дальше; заключен контракт с NASA на будущие миссии Artemis.
Что может влиять на цену акций:
- Основные этапы испытательных орбитальных полетов Starship
- Успешные демонстрации дозаправки в космосе
- Получение госконтрактов или заявок от частного сектора (например, космическая добыча полезных ископаемых, лунный туризм)
- Нормативные или экологические задержки со стороны FAA или международных агентств
Позитивное развитие Starship может вызвать интерес инвесторов к роли SpaceX в области межпланетных перевозок. Однако постоянные задержки или технические неполадки могут повлиять на оценку, особенно если доходы от Starship появятся нескоро.
Нормативные препятствия и геополитическая напряженность
SpaceX работает в строго регулируемой отрасли, которая охватывает оборонную промышленность, телекоммуникации и аэрокосмическую промышленность. На деятельность компании влияют национальные и международные законы, которые касаются спутниковых частот, использования воздушного пространства и военного сотрудничества.
Потенциально повлиять на цену акций также могут:
- Ограничения на экспорт или вопросы соответствия требованиям ITAR (Международные правила торговли оружием)
- Решения Федеральной комиссии связи (FCC) по распределению спутникового спектра
- Судебные тяжбы по поводу воздействия Starlink на окружающую среду или орбиту
- Повышенное внимание со стороны международных конкурентов, таких как Китай или Россия, в контексте напряженности в космической гонке
Поскольку правительства все чаще рассматривают космос как стратегическую инфраструктуру, любые ошибки в регулировании или геополитический откат могут привести к волатильности.
Конкурентная среда и партнерские отношения
Несмотря на то, что сегодня SpaceX является доминирующим поставщиком коммерческих запусков, конкуренция усиливается по всем направлениям – от запуска до спутникового интернета.
К числу ключевых конкурентов относятся:
- Проект Amazon Kuiper, согласно которому планируется запустить более 3000 спутников для глобальной широкополосной связи
- Blue Origin, которая разрабатывает ракету New Glenn и лунные модули
- OneWeb – проект, который поддерживается правительством Великобритании и ориентирован на развитие интернета LEO
- Традиционные игроки, такие как ULA, Arianespace и китайская CASC
Инновации в области двигателей, возможности многократного использования, миниатюризации спутников и космической аналитики на базе ИИ могут привести к изменениям на рынке. SpaceX нужно сохранить свое преимущество, иначе она рискует потерпеть неудачу. Особенно если конкуренты предложат более низкие цены или добьются благосклонности регулирующих органов.
Рыночные настроения и динамика IPO
IPO SpaceX – одно из самых ожидаемых IPO десятилетия. Поэтому SpaceX может столкнуться с волатильностью на ранних торгах, которую усиливают ажиотаж и освещение в СМИ.
Ключевыми факторами, которые влияют на настроения, могут быть:
- Спрос во время IPO, формирование заявки и начальный ценовой диапазон
- Ранний охват аналитиками и институциональные рейтинги
- Более общая макроэкономическая среда: высокие процентные ставки, волатильность акций технологических компаний или геополитическая нестабильность могут подорвать энтузиазм
- Публичная персона Илона Маска и потенциальное влияние Tesla, Neuralink или X (ранее Twitter)
Интерес розничных инвесторов также может сыграть большую роль в отношении цены акций, особенно если IPO привлечет таких же поклонников, как у Tesla. А ажиотаж в социальных сетях, рост популярности мемов на бирже или спекулятивная торговля могут привести к резким краткосрочным колебаниям.
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Акциями каких космических и аэрокосмических компаний можно торговать?
SpaceX – частная компания, но существует также несколько публичных компаний, которые занимаются аэрокосмической, ракетной и спутниковой техникой:
- Rocket Lab (RKLB) – поставщик услуг по запуску малых спутников и конкурент SpaceX
- Virgin Galactic (SPCE) – компания, которая занимается суборбитальным космическим туризмом
- Boeing (BA) – аэрокосмический гигант, который занимается полетами на МКС и производством космического оборудования
- Lockheed Martin (LMT) – ключевой подрядчик НАСА и Министерства обороны по программам дальнего космоса.
- Northrop Grumman (NOC) – разработчик систем запуска и космических аппаратов
- Amazon (AMZN) – разрабатывает спутниковую группировку в рамках проекта Kuiper
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FAQ
Кто владеет SpaceX?
SpaceX – частная компания. Илон Маск – самый крупный акционер, остальные доли принадлежат ранним сотрудникам, венчурным компаниям (таким как Founders Fund, Sequoia Capital) и институциональным инвесторам, включая Fidelity и Andreessen Horowitz. Компания привлекла миллиарды долларов в рамках нескольких раундов финансирования.
Во сколько оценивается SpaceX?
Последняя оценка SpaceX в 2024 году составила около $350 млрд, что делает ее одной из самых дорогих частных компаний в мире. Это обусловлено ростом числа подписок на Starlink, успешными запусками и растущим количеством контрактов.
Когда состоится IPO SpaceX?
Дата пока не подтверждена, но IPO SpaceX или ответвление Starlink ожидается в течение ближайшего года или двух. Илон Маск намекнул, что публичное размещение акций может произойти, как только Starlink достигнет стабильной прибыли.
Как инвестировать в SpaceX до ее IPO?
Акции, выпущенные до IPO, обычно зарезервированы для институциональных инвесторов, но некоторые платформы вторичной торговли могут предлагать купить их через частные сделки с акциями. Они связаны с высоким риском, менее ликвидны и часто выпускаются очень ограниченным тиражом.
Будут ли акции SpaceX доступны для торговли посредством CFD?
Если SpaceX станет публичной, такие брокеры, как Capital.com, смогут предложить ее акции в виде CFD. Это позволит трейдерам спекулировать на движении цен без владения базовыми акциями и открывать длинные и короткие позиции с использованием левереджа. Но здесь важно помнить, что левередж также увеличивает и риски. Доступность будет зависеть от спроса и ликвидности после листинга.
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