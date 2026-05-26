IPO OpenAI
Подробнее об OpenAI и предстоящем IPO компании. Также о том, что потенциально может влиять на цену, и как торговать CFD на акции ИИ-компаний.
Когда состоится IPO OpenAI?
OpenAI пока не объявила официальную дату своего первичного публичного предложения акций (IPO). С 26 февраля 2025 года OpenAI работает по модели «ограничения по прибыли», привлекая стратегических инвесторов. Компания уже сотрудничает с технологическим гигантом Microsoft, при этом оставаясь закрытой для публичных акционеров. Хотя официальной даты пока нет, судя по сообщениям, OpenAI рассматривает возможность проведения IPO в течение следующих двух лет.
Пока компания не предоставит подробную информацию о возможном IPO, инвесторы, заинтересованные в технологиях OpenAI, могут рассмотреть альтернативные варианты. Например, можно инвестировать в партнерские компании, вроде Microsoft. Кто-то мониторит партнеров, проявляющих инициативу в сфере ИИ, а другие следят за соответствующими отраслевыми разработками. Однако без официального листинга прямого доступа к акциям OpenAI пока нет.
OpenAI – что это такое?
OpenAI – это частная ИИ-исследовательская лаборатория, основанная в 2015 году технологическими предпринимателями и исследователями. В число первых основателей входили также Сэм Альтман и Илон Маск. Она создавалась с целью продвинуть исследования в области ИИ и разработки Общего искусственного интеллекта (AGI), который был бы полезен человечеству.
В то время как ранние проекты в области искусственного интеллекта в основном были нацелены на отдельные процессы, продукты OpenAI предназначены для широкого спектра задач. OpenAI сделала значительный вклад в исследования ИИ, особенно в области обработки языковых данных. Среди примечательных продуктов можно выделить большие языковые модели, такие как ChatGPT и GPT-4, а также платформу для генерирования изображений DALL-E.
Структура компании с течением времени менялась. В 2019 году OpenAI учредила дочернюю компанию OpenAI LP (также с моделью «ограничения по прибыли», в то время как OpenAI Inc. оставалась материнской некоммерческой структурой. Илон Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, сославшись на потенциальный конфликт интересов из-за собственных инициатив Tesla в сфере искусственного интеллекта. В 2024 году Маск подал иск против OpenAI, ее генерального директора Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана. В нем утверждалось, что они поставили прибыль и коммерческие интересы Microsoft выше первоначальной миссии OpenAI по обеспечению безопасности ИИ.
OpenAI генерирует доход за счет комбинации партнерских отношений с предприятиями, доступа к API и потребительских подписок. Компания предлагает предприятиям сервисы на базе GPT через OpenAI API. Это позволяет разработчикам интегрировать возможности ИИ в собственные приложения. Кроме того, OpenAI монетизирует свой продукт ChatGPT с помощью ChatGPT Plus, – платной подписки с более быстрым доступом и премиум-функциями.
Еще одним важным источником дохода являются корпоративные решения в области ИИ, в рамках которых OpenAI предоставляет крупным корпорациям пользовательские модели и инфраструктуру искусственного интеллекта. OpenAI также выигрывает от стратегических инвестиций, таких как партнерство с Microsoft, которое интегрирует модели OpenAI в Azure и другие продукты Microsoft. Такое сочетание подписок, бизнес-лицензирования и облачных партнерств составляет основу бизнес-модели OpenAI.
Что может влиять на текущую цену акций OpenAI?
Текущая цена акций OpenAI – когда (и если) компания станет публичной – может зависеть от множества факторов, включая технологические достижения, партнерские отношения, настроения на рынке и нормативно-правовую среду.
Запуск новых продуктов и технологические новинки
Акции OpenAI могут вырасти благодаря таким прорывным инновациям, как «Operator». Это ИИ-агент для автоматизации в браузере, запущенный 23 января 2025 года для пользователей ChatGPT Pro в США. По мере глобального масштабирования, наряду с обновлениями памяти, логики и персонализации ChatGPT, интерес рынка может возрасти.
Однако задержки, проблемы с масштабируемостью или натиск со стороны конкурирующих ИИ-компаний, могут ухудшить настроения инвесторов. Успех проекта Operator не гарантирован – в случае задержки с внедрением, возникновения проблем с конфиденциальностью или снижения производительности доверие к концепции развития OpenAI может ослабнуть.
Стратегические партнерства
Росту OpenAI могут способствовать прочные партнерские отношения, особенно с Microsoft, которая предоставляет облачную инфраструктуру Azure и значительное финансирование. Проект Stargate, инициатива по созданию ИИ-инфраструктуры на $500 млрд, анонсированная 21 января 2025 года компаниями SoftBank, Oracle, NVIDIA и Microsoft – потенциально может повысить оценку OpenAI в преддверии IPO. Однако чрезмерная зависимость от ключевых партнеров сопряжена с рисками. Изменение приоритетов Microsoft, перераспределение ресурсов или проблемы с исполнением в таких крупномасштабных проектах, как Stargate, могут привести к возникновению неопределенности.
Финансовые показатели и рост выручки
Прогнозируемый годовой доход в размере $11,6 млрд к 2025 году, который будет обеспечен подпиской на ChatGPT Pro, корпоративным лицензированием и моделью o1 (запущенной 5 декабря 2024 года), может способствовать росту цены акций. Эти инновации направлены на снижение затрат и повышение эффективности разработки ПО. Тем не менее достижение целевых показателей по доходам гарантировать нельзя – более медленное корпоративное внедрение, ужесточение конкуренции или опасения по поводу модели OpenAI с ограничением по прибыли могут замедлить ее масштабирование.
Нормативно-правовые сложности
Активное управление ИИ и взаимодействие с регулирующими органами могут укрепить доверие к OpenAI и привлечь инвестиции. Особенно если это приведет к созданию надежных ИИ-систем. Однако продолжающиеся судебные тяжбы (например, иск об авторском праве от октября 2024 года в связи с практикой использования данных для обучения ИИ), могут привести к возникновению рисков. Если эти споры не будут урегулированы, они могут подорвать доверие к стратегии комплаенса OpenAI.
Настроения рынка в отношении ИИ
Интерес инвесторов к IPO, связанным с ИИ, может поддержать курс акций OpenAI, учитывая репутацию компании как лидера отрасли. Однако настроения может изменить растущая конкуренция со стороны таких компаний, как DeepSeek. Не так давно все газетные заголовки вещали о её высокопроизводительных ИИ-моделях. Если DeepSeek или другие конкуренты добьются ключевых партнерских отношений или технологических прорывов, конкурентная позиция OpenAI окажется под давлением.
Макроэкономические факторы
Благоприятные рыночные условия, низкие процентные ставки и активное внедрение ИИ могут помочь сохранить оценку OpenAI. Однако экономические препятствия, будь то повышение процентных ставок, инфляция или геополитическая нестабильность, могут ослабить доверие инвесторов к быстрорастущим и компаниям, подверженным высокому риску. Спад в технологическом секторе или на фондовых рынках в целом может негативно сказаться на показателях акций OpenAI.
Как торговать акциями Open AI
Когда и если OpenAI сделает свои акции доступными для широкой публики, трейдеры смогут купить их в несколько шагов. Вот краткое руководство о том, как действовать:
- Выберите брокерскую платформу: Выберите надежного брокера, который предлагает возможность торговать акциями OpenAI. Торговые площадки открывают доступ к тысячам активов через контракты на разницу цен (CFD). С их помощью вы можете спекулировать на изменениях цен, не владея фактическими активами.
- Создайте торговый аккаунтЗарегистрируйте аккаунт на выбранной платформе. Не забудьте указать всю необходимую информацию.Также вам нужно будет пройти процедуру подтверждения личности.
- Внесение средствПополните аккаунт банковским переводом, картой или другими способами. У вас на балансе должно быть достаточно капитала для совершения сделок.
- Следите за производительностью акцийПосле листинга акций OpenAI на бирже, анализируйте данные в режиме реального времени. Следите за новостями и финансовыми объявлениями компании, которые могут повлиять на оценку.
- Откройте сделкуКогда будете готовы, разместите рыночный или лимитный ордер на покупку акций. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
Акциями каких ИИ-компаний можно торговать?
Хотя акции OpenAI пока недоступны, поскольку компания официально не объявила о своих планах выйти на биржу, трейдеры могут рассмотреть акции нескольких других ИИ-компаний, которые уже публично торгуются. Эти компании предлагают доступ к растущему сектору ИИ, и ими можно торговать через CFD.Ниже рассмотрим несколько примеров:
Microsoft (MSFT): Microsoft считается одной из крупнейших компаний в отрасли ИИ по рыночной капитализации. Сотрудничество технологического гиганта с OpenAI в 2019 году и последующие раунды финансирования на миллиарды долларов укрепили роль искусственного интеллекта в ее экосистеме. Среди популярных инициатив Microsoft на основе ИИ можно отметить Azure AI, GitHub Copilot и Microsoft 365 Copilot.
Nvidia (NVDA): Nvidia – лидер на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. Компания известна своими графическими процессорами, которые используются для разработки и обучения сложных ИИ-моделей. ИИ-платформы компании используются в дата-центрах, автономном транспорте и приложениях для глубокого обучения.
Alphabet (GOOGL): Alphabet, материнская компания Google, внедряет ИИ в свои основные сервисы, такие как Google Поиск, рекомендации YouTube и Google Ассистент. Проекты Alphabet в области искусственного интеллекта, включая дочернюю компанию DeepMind и платформу Gemini AI, помогают внедрять инновации в ее продуктовом портфеле.
C3.ai (AI): C3.ai – компания, которая специализируется исключительно на искусственном интеллекте и корпоративном ПО для прогнозной аналитики и оптимизации. Ее инструменты используются в различных отраслях промышленности для таких задач, как управление цепочками поставок и выявление мошенничества.
SoundHound AI (SOUN): SoundHound AI специализируется на голосовых и разговорных ИИ-технологиях, предлагая решения через свою платформу Houndify. Эти инструменты обеспечивают распознавание естественного языка в различных отраслях промышленности.
Когда я смогу торговать акциями OpenAI?
OpenAI пока остается частной компанией, поэтому прямого доступа к ее акциям на публичных рынках нет. Пока компания не объявит о листинге, вы не сможете покупать или продавать акции OpenAI через традиционные биржи или CFD-платформы.
Вокруг потенциального IPO много слухов, но четких заявлений относительно сроков пока нет. Трейдеры, заинтересованные в акциях OpenAI, часто следят и за партнерскими организациями, вроде Microsoft.
Если компания продолжит двигаться в сторону IPO, то должна быть представлена подробная информация о листинге акций, месте проведения и соответствующих разрешениях регулирующих органов. До тех пор не будет возможности торговать акциями OpenAI.
Часто задаваемые вопросы
OpenAI – что это такое?
OpenAI – частная организация, которая занимается исследованием искусственного интеллекта. Компания основана в 2015 году Сэмом Альтманом, Илоном Маском (который позже ушел с поста) и другими технологическими лидерами. Ее миссия заключается в том, чтобы сделать технологию общего искусственного интеллекта (AGI) полезной для человечества. Среди известных проектов OpenAI – ChatGPT и DALL-E. OpenAI работает как некоммерческая организация с коммерческой дочерней компанией по модели «ограничения по прибыли» и сотрудничает с такими партнерами, как Microsoft, для интеграции ИИ-решений в различные отрасли.
Можно ли торговать акциями ChatGPT?
Нет. ChatGPT – это продукт, разработанный OpenAI, а не торгуемый актив. Хотя OpenAI остается частной компанией, ее технологии, включая ChatGPT, делают свой вклад в более обширную ИИ-экосистему. Трейдеры, заинтересованные в акциях ИИ-компаний, могут инвестировать в акции партнеров OpenAI (вроде Microsoft), которые уже представлены на бирже.
Когда OpenAI станет публичной компанией?
На данный момент OpenAI не объявляла о планах по первичному публичному размещению акций (IPO). Компания остается частной и финансируется стратегическими инвесторами, такими как Microsoft. Хотя ходят слухи о возможном IPO, никаких официальных сроков или подробностей пока опубликовано не было. Трейдерам остается только следить за объявлениями OpenAI касательно листинга.