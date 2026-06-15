IPO Revolut
Подробнее о Revolut и предстоящем IPO компании. Также, о потенциальных факторах влияния на цену и о том, как торговать акциями Revolut через CFD после выхода на биржу.
Когда состоится IPO Revolut?
По состоянию на февраль 2025 года Revolut официально не объявляла конкретную дату первичного размещения акций (IPO). Однако, судя по отчетам, компания готовится к потенциальному IPO в 2025 году, по недавней оценке примерно в $45 млрд. По сообщениям, Revolut рассматривает возможность выхода на фондовую биржу Nasdaq в США, хотя правительство Великобритании активно сотрудничает с компанией и лоббирует Лондон в качестве места проведения листинга.
На сроки и место проведения IPO Revolut могут повлиять несколько факторов:
- Финансовые показатели: в 2023 году доход Revolut превысил $2,2 млрд, а прибыль до налогов – $545 млн, что говорит о высоких финансовых показателях.
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Разрешения регуляторов: в июле 2024 года, спустя 3 года рассмотрения заявки, компания получила банковскую лицензию в Великобритании. Это позволило выйти на рынок депозитов и ипотечного кредитования в Великобритании.
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Рыночные условия: сейчас перспективы проведения IPO в 2025 году более оптимистичны, чем в предыдущие годы. Это стало возможным благодаря улучшению макроэкономических условий и отложенному спросу. Однако внешние факторы, такие как процентные ставки и геополитические условия, по-прежнему могут влиять на настроения инвесторов.
Что такое Revolut?
Revolut – британская финтех-компания, которая предлагает цифровые банковские услуги, включая платежи, обмен валют, торговлю акциями и криптовалютами, а также инструменты для ведения бюджета. Основанная в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко, Revolut превратилась в одну из крупнейших финтех-компаний Европы, предоставляющую мобильную альтернативу традиционным банкам.
Ключевые вехи в истории Revolut
- 2015 – запущена в Великобритании, ориентирована на недорогие валютные и мультивалютные счета.
- 2018 – получила европейскую банковскую лицензию, расширив тем самым ассортимент финансовых услуг.
- 2020 – вышла на рынки США и Японии, ускорив глобальную экспансию.
- 2021 – достигла оценки в $33 млрд, став одним из самых ценных финтех-стартапов Европы.
- 2023 – объявила о выручке в $2,2 млрд и прибыли до налогов – $545 млн.
- 2024 – число пользователей превысило 50 млн, компания получила банковскую лицензию в Великобритании и объявила о планах перенести штаб-квартиру в район Лондона Кэнэри-Уорф.
- 2025 – подготовка к IPO с оценкой примерно в $45 млрд и планы по выходу на биржу Nasdaq или в Лондоне.
Ключевые особенности Revolut
- Мультивалютные счета – пользователи могут хранить и обменивать валюту по межбанковскому курсу.
- Торговля акциями и криптовалютой – можно прямо из приложения инвестировать в акции, криптовалюты и сырьевые товары.
- ИИ-инструменты для ведения бюджета – информация о расходах в режиме реального времени помогает пользователям управлять финансами.
- Международные переводы – международные переводы с низкой комиссией и обменными курсами в режиме реального времени.
- Счета Premium и Metal – тарифные планы по подписке с такими преимуществами, как кэшбэк, страховка и доступ в лаунж-зоны аэропорта.
Revolut работает по лицензии на электронные деньги в Великобритании и получила банковские лицензии в нескольких европейских странах, что позволяет ей расширять ассортимент своих продуктов. Компания быстро развивается, охватывая миллионы пользователей по всему миру. Сейчас она считается одним из самых дорогих финтех-стартапов.
Какие у Revolut источники заработка?
Revolut работает как цифровое финансовое супер-приложение, предлагая банковские, платежные и инвестиционные услуги в основном через свою мобильную платформу. В отличие от традиционных банков компания не полагается на физические отделения, а вместо этого предоставляет высокотехнологичный сервис, ориентированный в первую очередь на мобильные устройства.
Доход Revolut поступает из нескольких ключевых источников. Давайте подробнее рассмотрим некоторые из них.
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Источники прибыли
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Описание
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Комиссии за обмен валюты
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Revolut зарабатывает небольшой процент от операций по картам каждый раз, как пользователи совершают платежи с помощью своих дебетовых или предоплаченных карт Revolut. Этот сбор оплачивается продавцом, а не пользователем. Чем больше транзакций – тем выше доход.
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Платные подписки
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Revolut предлагает тарифные планы Plus, Premium, Metal и Ultra, которые предоставляют такие льготы, как более повышенные лимиты на снятие средств, туристическая страховка, кэшбэк и доступ в лаунж-зону аэропорта за ежемесячную или годовую плату. Доход от подписки обеспечивает прогнозируемый постоянный доход.
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Обмен валюты
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В то время как Revolut предлагает бесплатные межбанковские обменные курсы в будние дни, она взимает надбавку по выходным и за крупные транзакции, получая доход от конвертации валюты.
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Торговля криптовалютами и акциями
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Пользователи могут покупать и продавать акции, криптовалюты и сырьевые товары через приложение. Revolut зарабатывает на комиссиях, спредах и выводе средств, что делает этот пункт ключевым источником дохода, особенно по мере роста количества розничных трейдеров.
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Коммерческие счета
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Revolut Business предлагает счета для компаний, фрилансеров и предпринимателей. Эти счета открывают доступ к мультивалютным платежам, корпоративным картам и управлению расходами. Доход поступает от ежемесячных платежей и сборов за обработку платежей.
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Кредитование
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Revolut получает доход от таких кредитных продуктов, как бытовые займы, кредитные линии, овердрафты и услуги BNPL (покупай сейчас, плати позже). Как и традиционные банки, компания зарабатывает за счет начисления процентов и комиссий по кредитам.
Что может влиять на текущую цену акций Revolut?
После выхода на биржу на цену акций Revolut будет влиять целый ряд факторов, от ситуации на рынке и результатов деятельности компании до изменений в законодательстве и давления конкурентов. Для оценки потенциала компании инвесторы будут внимательно следить за её финансовым состоянием, ростом числа пользователей и тенденциями в отрасли. Ниже приведены некоторые ключевые факторы влияния на цену акций Revolut.
Рыночные условия и отраслевые тенденции
На акции Revolut будут влиять такие макроэкономические факторы, как процентные ставки в Великобритании, инфляция и глобальные экономические условия, которые могут сказаться на доверии инвесторов. Ее оценка как цифрового банка также будет отражать более общие тенденции в финтех-секторе и изменения на финансовых рынках. Успех IPO компании задаст тон первоначальным настроениям инвесторов.
Фундаментальные показатели и рост компании
Revolut уже несколько лет работает в прибыль, а это очень важный аспект в финтехе. Инвесторы будут отслеживать рост прибыли от банковских услуг, трейдинга и подписок. Это поможет понять, куда компания может двигаться дальше. Сохранение прибыльности, рост депозитов пользователей и увеличение объема торгов могут способствовать росту акций, в то время как замедление роста на ключевых рынках может негативно сказаться на оценке.
Конкуренция и стратегические шаги
Динамика акций будет зависеть от того, насколько Revolut сможет конкурировать с Wise, Monzo и традиционными банками. Такие стратегические шаги, как новые партнерства, приобретения или потенциальный выкуп акций, также могут повлиять на оценку, в то время как конкурентное давление может сдерживать рост цены.
Регулирование и комплаенс
Разрешения регуляторов (новые банковские лицензии) могли бы повысить доверие к компании и уверенность инвесторов. Однако изменения в финансовом регулировании или ужесточение правил соблюдения требований, особенно в сфере криптовалютного трейдинга и финансовых услуг, могут повлиять на производительность и динамику акций.
Рыночные настроения и торговая активность
Рейтинги аналитиков на покупку/продажу, объем торгов и короткие позиции могут создавать волатильность. Важные новости, такие как смена руководства, взломы или стратегические партнерства, могут повлиять на настроения инвесторов.
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Как торговать на акциях Revolut через CFD
Когда Revolut выйдет на фондовый рынок, вы сможете начать торговать акциями компании всего в несколько шагов.
- Выберите брокерскую платформуВыберите надежного брокера, который предлагает возможность торговать акциями OpenAI. Торговые площадки, вроде Capital.com, открывают доступ к тысячам активов через контракты на разницу цен (CFD). С их помощью вы можете спекулировать на изменениях цен, не владея фактическими активами.
- Создайте торговый аккаунтЗарегистрируйте аккаунт на выбранной платформе. Не забудьте указать всю необходимую информацию.Также вам нужно будет пройти процедуру подтверждения личности.
- Пополните аккаунтПополните аккаунт банковским переводом, картой или другими способами. У вас на балансе должно быть достаточно капитала для совершения сделок.
- Следите за производительностью акцийПосле листинга акций OpenAI на бирже, анализируйте данные в режиме реального времени. Следите за новостями и финансовыми объявлениями компании, которые могут повлиять на оценку.
- Откройте сделкуКогда будете готовы, разместите рыночный или лимитный ордер на покупку акций. Не забудьте расставить ордеры стоп-лосс для управления рисками.
Акциями каких еще финтех-компаний можно торговать?
По состоянию на февраль 2025 года Revolut по-прежнему является частной компанией, а IPO ожидается в 2025 году. Но вы можете войти в финтех-сектор через другие компании, которые уже котируются на биржах:
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Paypal (PYPL) – ведущая платформа цифровых платежей, которой принадлежит Venmo. Компания дает возможность пользоваться рассрочкой, взаимодействовать с криптовалютами и обслуживать бизнес.
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Block (SQ) – предоставляет услуги POS-систем, Cash App и BNPL через Afterpay. В прошлом компания называлась Square. Постепенно внедряет блокчейн и финансовое управление на основе ИИ.
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Visa (V) и Mastercard (MA) – глобальные платежные гиганты, обрабатывающие миллиарды транзакций, включая платежи по рассрочке от Klarna.
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Affirm (AFRM) – крупный поставщик услуг рассрочки, сотрудничающий с Amazon и зарабатывающий на торговых сборах и финансировании.
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Adyen (ADYEN) – голландский платежный оператор, который обслуживает международные транзакции таких компаний, как Meta, Uber и Microsoft.
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SoFi (SOFI) – цифровой банк, который предлагает кредиты, торговлю акциями и криптовалютами, а также рефинансирование студенческих кредитов.
Подробнее о фондовом рынке и акциях можно почитать в нашем расширенном гайде о торговле акциями.
Часто задаваемые вопросы
Кому принадлежит Revolut?
Revolut является частной компанией, крупнейшим акционером которой выступает генеральный директор Николай Сторонский. Соучредитель Влад Яценко также владеет долей, наряду с такими крупными инвесторами, как SoftBank, Tiger Global, Coatue Management и D1 Capital Partners. Как только Revolut станет публичной компанией (предположительно в 2025 году), право собственности распределится между публичными инвесторами.
Во сколько оценивается Revolut?
В последний раз Revolut оценивалась в $45 млрд в 2024 году после второго раунда продажи акций с целью привлечения ликвидности для зарплат сотрудников. Однако оценка может измениться в преддверии IPO в зависимости от рыночных условий, финансовых показателей и настроений инвесторов.
Когда состоится IPO Revolut?
Пока Revolut официально не назначала дату IPO, однако, по слухам, компания может стать публичной в 2025 году. Компания рассматривает возможность листинга либо на Лондонской фондовой бирже (LSE), либо на Nasdaq, но на сроки могут повлиять препятствия от регуляторов. Например, как затянувшееся рассмотрение заявки на получение банковской лицензии в Великобритании.
Как инвестировать в Revolut до ее IPO?
Инвестирование до IPO, как правило, ограничено институциональными инвесторами, венчурными компаниями и фондами с прямыми инвестициями. Однако некоторые площадки, вроде EquityZen или Forge Global, предлагают возможность покупать акции Revolut на пре-маркете, если ранние инвесторы решат их продать. Розничным инвесторам, скорее всего, придется подождать публичного размещения акций.
Будут ли акции Revolut доступны для торговли посредством CFD?
Если Revolut станет публичной компанией, многие брокеры могут предложить контракты на разницу цен (CFD) на акции этой компании. Тогда трейдеры смогут спекулировать на изменениях цен, не владея фактическими акциями. При этом такая возможность будет напрямую зависеть от выбранного вами брокера, рыночного регулирования и от того, будут ли акции Revolut соответствовать требованиям к ликвидности.
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