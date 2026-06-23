IPO Kraken – как торговать акциями Kraken
Подробнее о Kraken и предстоящем IPO компании. Также, о ключевых факторах влияния на деятельность, потенциальной оценке и о том, как торговать акциями компании после ее выхода на биржу.
Когда состоится IPO Kraken?
По состоянию на апрель 2025 года Kraken официально не подтвердила дату первичного размещения акций (IPO), однако по имеющимся данным листинг должен пройти в конце 2025 года или в ходе 2026. Компания уже давно рассматривается как главный кандидат на IPO в криптосекторе, особенно после листинга Coinbase в 2021 году.
Факторы, от которых зависят сроки IPO:
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Рыночные условия:интерес к криптовалютным IPO очень чувствителен к динамике цены Биткоина, настроениям регулирующих органов и циклам повышения/понижения риска на фондовом рынке.
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Ясность регулирования: Решение Kraken может зависеть от исхода нескольких громких дел регулирующих органов в США и Европе.
- Эффективность бизнеса: увеличение объема торгов или диверсификация ассортимента могут способствовать более благоприятной оценке перед листингом на бирже.
Что такое Kraken?
Kraken – это криптовалютная биржа из США, основанная в 2011 году Джесси Пауэллом. Она позволяет пользователям покупать, продавать и стейкать широкий спектр цифровых активов, включая Биткоин, Эфириум, а также множество альткоинов. Kraken известна своей ориентацией на безопасность и высокую ликвидность, и это одна из старейших действующих бирж в отрасли.
По состоянию на 2025 год Kraken обслуживает более 9 млн клиентов в более чем 190 странах, а средний ежедневный объем торгов составляет от 500 млн до 1 млрд долларов в зависимости от рыночных условий. В компании работает около 2300 человек по всему миру, и она поддерживает более чем 200 криптовалют и токенов. Платформа предназначена как для розничных, так и для институциональных трейдеров, предлагая продукты, охватывающие спотовый и маржинальный трейдинг, фьючерсы, стейкинг и кастодиальные услуги.
Ключевые достижения
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2011 – Компания Kraken основана в Сан-Франциско
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2013 – становится одной из первых бирж, прошедших криптографически проверяемый аудит
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2020 – получила банковский сертификат США как депозитарное учреждение специального назначения в Вайоминге.
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2022 – запущен NFT-маркетплейс Kraken и расширены услуги по стейкингу
- 2024 – на фоне растущего институционального принятия количество пользователей по всему миру превысило 10 миллионов
Как Kraken зарабатывает деньги?
Kraken зарабатывает деньги, предлагая широкий спектр криптоторговых и финансовых услуг как розничным, так и институциональным клиентам. Хотя большая часть ее доходов поступает от комиссий за транзакции, платформа неуклонно расширяется за счет предоставления услуг стейкинга, фьючерсов и кастодиальных услуг, расширяя свою доходную базу по мере развития крипторынка. Его доходы тесно связаны с объемами торгов и ценами на активы, а это значит, что рыночные циклы могут оказывать существенное влияние на прибыльность.
Вот более подробная информация о доходах компании.
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Источники прибыли
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Описание
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Комиссии за торговлю
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Комиссии с ордеров на покупку/продажу криптовалюты, размещенных розничными и институциональными клиентами.
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Стейкинг и вознаграждения
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Получает часть вознаграждения за стейкинг, которое распределяется между пользователями, стейкающими свои токены через Kraken.
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Маржинальная торговля и фьючерсы
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Комиссии за продукты с левереджем и бессрочные контракты на поддерживаемые криптопары.
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Депозитарные и внебиржевые услуги
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Доход от защищенного хранения активов и внебиржевой торговли с большими объемами.
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Институциональные инструменты
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Доход от Kraken Pro и индивидуальных решений для хедж-фондов, семейных офисов и корпораций.
Kraken использует многоуровневую структуру комиссионных, что снижает затраты для крупных трейдеров. В нем применяется модель «мейкер-тейкер», которая привлекает ликвидность за счет более низких комиссий для маркет-мейкеров. Такой подход привлекателен для институциональных клиентов и помогает поддерживать на платформе большой объем ордеров.
Kraken также примечательна тем, что стала первой криптофирмой, получившей банковский сертификат в США через платформу SPDI в Вайоминге. Это позволяет бирже работать больше как традиционному банку, предлагая кастодиальные и платежные услуги без частичного резервирования кредитов. В случае успешного внедрения Kraken Bank может стать связующим звеном между криптовалютами и традиционными финансами, предлагая счета, платежи и, возможно, даже дебетовые или кредитные продукты на основе криптовалют.
Что может влиять на текущую цену акций Kraken?
Как только Kraken станет публичной компанией, цена ее акций, вероятно, будет отражать как волатильность крипторынка, так и положение на рынке. Являясь одной из самых авторитетных бирж в мире, оценка Kraken может зависеть от роста числа пользователей, торговой активности, изменений в законодательстве и инноваций в продуктах.
Но из-за высокой подверженности циклам крипторынка и политической неопределенности цена акций также может переживать резкие колебания, особенно на ранних стадиях торговли.
Импульс крипторынка
Состояние Kraken тесно связано с общим настроением рынка криптовалют. Если Биткойн и Эфириум перейдут в бычью фазу, Kraken получит рост объема торгов, увеличение прибыли и энтузиазм инвесторов в отношении акций платформы. Всплеск интереса к альткоинам или новые веяния в криптосекторе (например, ИИ-токены или улучшения 2 уровня) также могут стимулировать активность пользователей на платформе.
С другой стороны, если крипторынок уйдет в затяжной спад, объемы могут снизиться, а уверенность инвесторов в перспективах роста Kraken ослабнуть, что приведет к падению цены акций.
Ясность регулирования или жесткие ограничения?
Изменения в законодательстве могут быть как попутным, так и встречным ветром для Kraken. Четкая, позитивная структура со стороны регулирующих органов США или Европы могла бы укрепить бизнес-модель Kraken и открыть новые источники дохода, такие как стейкинг, хранение или токенизированные ценные бумаги.
Однако, если законодатели введут более строгие правила или примут жесткие меры в отношении централизованных бирж, особенно в отношении стейкинга, либо классифицируют активы как ценные бумаги, то основные услуги Kraken могут пострадать, и цена акций отреагирует соответствующим образом.
Объемы торгов и рост пользовательской базы
Если Kraken заявит о значительном росте числа активных пользователей и объемов транзакций, особенно во время роста рынка или запуска новых продуктов, ее акции могут подорожать. Расширение на новые регионы или партнерские отношения с институциональными игроками, скорее всего, будут рассматриваться как факторы создания ценности.
И напротив, снижение вовлеченности пользователей, стагнация объемов продаж или падение доли рынка по сравнению с такими конкурентами, как Coinbase или Binance, могут привести к медвежьим настроениям аналитиков и инвесторов.
Диверсификация и инновации
Инвесторы могут вознаградить Kraken, если ей удастся успешно выйти за пределы спотовой торговли. Запуск новых продуктов, таких как фьючерсы, опционы, рынки NFT или дебетовые карты, привязанные к криптовалюте, может создать новые источники дохода и улучшить настроения инвесторов. Продвижение Kraken в сферу банковских услуг благодаря сертификату SPDI в Вайоминге также может привлечь внимание инвесторов.
Но если эти инициативы не получат должного развития или в новых сегментах возникнут операционные трудности, цена акций может оказаться под давлением.
Результаты листинга и ажиотаж вокруг IPO
Как и в случае со многими другими технологическими IPO, на динамику цен на акции Kraken на ранних этапах могли повлиять настроения рынка и механизм проведения IPO. Высокий спрос на этапе формирования портфеля и успешный первый торговый день могут спровоцировать динамичный рост. Однако, если цена IPO будет слишком высокой или если первые инвесторы быстро распродадут свои акции, акции Kraken могут испытывать сильную волатильность или подешеветь после IPO, особенно при условии роста акций растущих компаний.
Как торговать акциями Kraken через CFD
Если Kraken станет публичной, вы, скорее всего, сможете торговать ее акциями через CFD.Вот как это сделать:
- Выберите платформуCapital.com предлагает торговлю CFD на тысячи акций по всему миру, включая новые IPO и акции криптовалютных компаний.
- Открыть аккаунтЗарегистрируйтесь, верифицируйте свою личность и настройте свои торговые предпочтения.
- Пополните баланс аккаунтаВнесите средства на свой аккаунт. Используйте только те средства, которыми вы можете позволить себе торговать.
- Следите за IPOСледите за новостями об IPO Kraken, заявлениях регуляторов и графиками цен после начала торгов акциями.
- Торгуйте акциямиЧтобы спекулировать на движении цен, открывайте длинные или короткие позиции. Используйте ордеры стоп-лосс или тейк-профит для управления рисками.
Подробнее можно почитать в нашем гайде по CFD-трейдингу.
Акциями каких еще криптовалютных компаний можно торговать?
Хотя Kraken по-прежнему является частной компанией, есть как минимум несколько других компаний из криптовалютной отрасли, акции которых уже представлены на бирже:
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Coinbase (COIN) – крупнейшая публичная площадка в США и наиболее похожая на Kraken
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Robinhood (HOOD) – приложение для трейдинга с поддержкой криптовалют и большой базой розничных трейдеров
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Block (SQ) – она же Square в прошлом, – интегрирует в платежи биткоинах и предлагает криптоуслуги
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Riot Platforms (RIOT) – компания, специализирующаяся на майнинге биткоинов, которая развивается вместе с ценами на криптовалюты
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Marathon Digital (MARA) – одна из крупнейших компаний по майнингу биткоинов в Северной Америке
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MicroStrategy (MSTR) – хранит большое количество биткоинов в своей корпоративной казне
Ознакомьтесь с нашим полным руководством по торговле акциями и узнайте больше о возможностях.
FAQ
Кто владеет Kraken?
Kraken – частная компания, основанная Джесси Пауэллом в 2011 году. Пауэлл остается ключевым акционером и фигурой в криптопространстве, хотя сейчас компанию возглавляет генеральный директор Дэвид Рипли. На протяжении многих лет Kraken привлекал финансирование от целого ряда инвесторов, включая Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group и Tribe Capital. Такие ранние спонсоры могут завладеть значительными долями в ходе IPO, в зависимости от того, как будет структурировано предложение.
Сколько стоит Kraken?
В последнем раунде финансирования Kraken оценивалась примерно в $10 млрд, но эта цифра может вырасти или упасть в зависимости от условий на крипторынке и аппетитов инвесторов на момент IPO. Оценка, скорее всего, будет сопоставлена с оценкой Coinbase, конкурента Kraken, которая уже котируется на бирже, с учетом различий в доле рынка, объеме продукции и географическом охвате.
Когда состоится IPO Kraken?
Дата IPO пока не заявлена, но инсайдеры отрасли ждут, что Kraken станет публичной в 2025 или 2026 году. Сроки могут зависеть от сочетания условий, включая устойчивость крипторынка, большую ясность в регулировании и результатов других публичных бирж. В прошлом компания имела планы стать публичной, когда настанет подходящее время и условия.
Как инвестировать в Kraken до IPO?
Инвестирование в Kraken и другие компании до IPO, как правило, ограничивается институциональными или аккредитованными инвесторами посредством частных раундов или сделок на вторичном рынке. Некоторые платформы открывают доступ к акциям до IPO, но это, как правило, сопровождается более высокими рисками, ограниченной ликвидностью и участием ограниченного круга инвесторов. Большинству розничных инвесторов придется подождать до IPO, чтобы получить доступ к этому рынку.
Будут ли акции Kraken доступны для торговли через CFD?
Если Kraken станет публичной, такие брокеры, как Capital.com, могут предлагать ее акции в формате CFD (контрактов на разницу цен). Это позволяет трейдерам спекулировать на движении цены акции Kraken без владения базовыми акциями, и открывать как длинные, так и короткие позиции с использованием левереджа. Доступность будет зависеть от спроса на рынке и ликвидности после листинга. И помните: использование левереджа может приумножить как прибыль, так и убыток.
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