IPO Chime – как трейдить акциями Chime
Подробнее о Chime и ее потенциальном IPO, факторах влияния на цену акций, а также о том, как торговать акциями Chime через CFD, когда она выйдет на биржу.
Когда было IPO Chime?
Chime вышла на рынок 11 июня 2025 года. Компания провела первичное публичное размещение акций (IPO) по цене $27 за акцию, что позволило привлечь $864 млн. Согласно листингу Nasdaq Global Select Market компанию оценили примерно в $11,6 млрд с учетом полного разводнения пакетов акций — это менее половины оценки в $25 млрд, полученной ею в ходе последнего крупного раунда финансирования.
Что можно сказать о Chime и рынке в целом по ее IPO?
Первоначально IPO компании было отложено из-за политической неопределенности в начале 2025 года. В конечном итоге оно состоялось на фоне оживления котировок высокотехнологичных компаний. Это было одно из крупнейших IPO финтех-компаний в США за последние годы.
Chime получает большую часть своего дохода за счет комиссии за обмен валюты. Это небольшие комиссии за транзакции, взимаемые каждый раз, когда клиент совершает покупку с помощью карты под брендом Chime. Согласно проспекту IPO, по состоянию на 31 марта 2025 года у компании было 8,6 млн активных пользователей, а средний доход на одного пользователя в первом квартале составил $251.
Несмотря на то, что IPO привлекло значительные средства, переоценка стоимости отражает общее снижение ожиданий инвесторов после постпандемического бума. Почву для размещения акций помогли подготовить настроение рынка, улучшенные условия листинга и прибыльность Chime по показателю EBITDA в первом квартале 2024 года.
Что такое Chime?
Chime — это необанк с головым офисом в США, который предлагает цифровые банковские услуги без физических отделений. Компания основана в 2012 году Крисом Бриттом и Райаном Кингом и позиционирует себя как удобная для потребителей альтернатива традиционным банкам, которая предлагает счета без комиссии, досрочные прямые депозиты и инструменты автоматического накопления.
Ключевые события в истории Chime
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2012 год – основана в Сан-Франциско с целью сделать банковское обслуживание более доступным и прозрачным.
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2014 год – публично запустила свое мобильное банковское приложение, которое предлагает такие функции, как досрочный прямой депозит и счета без комиссии.
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2018 год – количество пользователей превысило 1 млн и стало быстро расширяться с развитием цифрового банкинга.
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2020 год – стало самым скачиваемым приложением необанка в США на фоне вызванного пандемией перехода к онлайн-банкингу.
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2021 год – по сообщениям, компания достигла оценки в $25 млрд после привлечения $750 млн в рамках раунда финансирования серии G под руководством Sequoia Capital и SoftBank.
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2023 год – Chime сообщила о выручке в размере $1,3 млрд за 2023 год, продемонстрировав значительный финансовый рост и масштабируемость.
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2025 год – проведение IPO с привлечением $864 млн по цене $27 за акцию.
Ключевые особенности Chime
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Банковское обслуживание без комиссии – отсутствие ежемесячных платежей, комиссии за овердрафт (до определенного лимита) и доступ к более чем 60 000 банкоматам.
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Ранний прямой депозит – пользователи могут получить зарплату на два дня раньше.
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Автоматическая экономия – округляет покупки или переводит часть дохода на сберегательный счет.
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Карта для создания кредитной истории – помогает пользователям улучшить свой кредитный рейтинг без ежегодной комиссии или проверки кредитоспособности.
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Удобное приложение – предлагает уведомления в режиме реального времени, инструменты составления бюджета и мгновенные оповещения о транзакциях.
Chime работает в партнерстве с регулируемыми банками, такими как Bancorp Bank и Stride Bank, которые принимают депозиты клиентов и выпускают дебетовые и кредитные карты. Эта модель позволила быстро расти, избегая при этом требований полной банковской лицензии.
Как Chime зарабатывает деньги?
Бизнес-модель Chime основана на предоставлении бесплатных финансовых услуг при одновременном получении дохода за счет внутренней финансовой инфраструктуры и партнерских отношений.
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Источники прибыли
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Описание
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Комиссии за обмен валюты
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Chime зарабатывает часть комиссионных за транзакции, которые платят продавцы, когда пользователи тратят деньги с помощью своих дебетовых карт или карт для создания кредитной истории Chime. Эти комиссии представляют собой основной источник дохода.
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Партнерства в сфере банковского обслуживания
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Передавая основные банковские функции на аутсорс банкам-партнерам, Chime может предлагать финансовые услуги с меньшими операционными затратами, извлекая выгоду из соглашений о разделении доходов.
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Доход от процентов
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Chime зарабатывает проценты на депозитах клиентов, размещенных в банках-партнерах, аналогично тому, как традиционные банки генерируют чистую процентную маржу.
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Партнерские отношения по привлечению клиентов
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Chime сотрудничает с другими финансовыми технологиями и сервисами, такими как платформы для подготовки налоговых отчетов или инвестирования, и получает реферальные отчисления за успешную регистрацию.
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Инструменты для создания кредитной истории и сбережений
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Несмотря на то, что основные функции бесплатны, количество пользователей этих инструментов повышает вовлеченность и увеличивает объемы обмена информацией.
Что может повлиять на текущую цену акций Chime?
Текущая цена акций Chime, скорее всего, будет зависеть от широкого спектра внутренних показателей эффективности, настроений на рынке, макроэкономических тенденций и меняющейся конкурентной среды. Вот более подробный обзор ключевых факторов, которые могут повлиять на текущую цену акций Chime как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Макроэкономические тенденции и настроения в сфере финансовых технологий
Бизнес-модель Chime тесно связана с финансовым поведением потребителей, поэтому макроэкономические условия будут играть важную роль. Процентные ставки, инфляция, тенденции потребительского кредитования и уровень занятости влияют на то, как пользователи взаимодействуют с финансовыми продуктами, такими как текущие счета, сберегательные инструменты и карты для создания кредитной истории.
Например, в условиях низких ставок доход Chime от процентов по депозитам или комиссии за обмен валюты может оказаться под давлением. И наоборот, по мере роста ставок и экономической активности остатки на депозитах и расходы по карточкам могут увеличиваться. А это положительно скажется на прибыли Chime.
Отношение инвесторов к финтех-компаниям и необанкам также имеет важное значение. В период с 2021 по 2023 год оценка необанка подвергалась тщательному анализу из-за непроверенных бизнес-моделей и ужесточения регулирования. Рост числа IPO в сфере финансовых технологий или возобновление интереса институциональных структур к цифровым банкам могут оказать более сильную поддержку акциям Chime на ранних торгах.
Основные показатели компании: выручка, пользователи и прибыльность
Трейдеры и аналитики будут уделять пристальное внимание финансовым результатам Chime после IPO. По состоянию на 2023 год компания заявляла о прибыльности по показателю EBITDA, что является заметным достижением в сфере необанка. Но инвесторы хотят видеть после листинга:
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Устойчивый рост чистой прибыли
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Растущий средний доход на одного пользователя (ARPU)
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Повышение операционной маржи
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Контролируемые затраты на привлечение клиентов (CAC)
Любые признаки того, что рост Chime замедляется или что прибыльность зависит от чрезмерно агрессивного сокращения расходов, могут спровоцировать волатильность. И наоборот, сильные квартальные отчеты могут спровоцировать рост, особенно если Chime превзойдет другие финансовые компании, такие как SoFi или Nubank.
Под пристальным наблюдением также база пользователей Chime, которая оценивается более чем в 8,6 млн человек. Рост числа верифицированных активных пользователей, общий объем расходов по карточкам и остатки на депозитах будут служить показателями вовлеченности клиентов и потенциального дохода.
Нормативно-правовая база и соответствие требованиям
Chime не имеет традиционной банковской лицензии, но она работает в рамках регулируемой структуры и использует партнерские отношения с The Bancorp Bank и Stride Bank. Такая конфигурация вызвала как похвалу (за масштабируемость), так и критику (за потенциальную подверженность риску). Любые изменения в подходе регулирующих органов США к моделям банковского обслуживания как услуги (BaaS) могут повлиять на доверие инвесторов.
Например, если Управление валютного контроля (OCC) или FDIC предпримут меры в отношении соглашений с банками-партнерами, это может повлиять на способность Chime привлекать новых пользователей или предлагать такие услуги, как защита от овердрафта. С другой стороны, если Chime примет решение о приобретении лицензии национального банка, акции могут выиграть от повышения ясности регулирования и институционального доверия.
Конкурентные угрозы и инновации
Chime работает в переполненном пространстве. Новые банки США, такие как Varo, Current и Dave, конкурируют за аналогичные сегменты пользователей, а известные финтех-компании, такие как PayPal и Block, продолжают расширять свои банковские возможности. Традиционные банки также запускают цифровые бренды в надежде отвоевать долю рынка у таких прорывных компаний, как Chime.
Способность компании оставаться впереди благодаря инновациям, таким как запуск новых кредитных продуктов, расширение инвестиционных инструментов или составление бюджета на основе искусственного интеллекта, поможет определить направление ее роста. Ключевые стратегические шаги, такие как партнерство с платежными платформами, розничными сетями или поставщиками мобильных кошельков, могут открыть новые источники дохода и способствовать росту акций.
Отсутствие международного присутствия Chime также может стать предметом обсуждения. Если это сигнализирует о планах экспансии за рубеж, это может вызвать оптимизм инвесторов и привести к бычьей торговой активности.
Освещение в СМИ, объемы торгов и настроения
На цену акций Chime также будет влиять краткосрочная динамика рынка:
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Освещение в СМИ: громкие публикации в прессе, как позитивные, так и негативные, могут влиять на настроения и объемы. Например, истории о сбоях в работе приложений, утечках данных или смене руководства могут оказать давление на продажи.
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Настроения в социальных сетях: розничные трейдеры, которые следят за акциями на таких платформах, как Reddit, X (Twitter) и TikTok, могут привести к резким колебаниям цен, особенно в первые дни торгов.
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Прибыль, рост и рентабельность: поскольку Chime недавно стала публичной компанией, первые несколько квартальных отчетов о прибылях зададут тон. Сильное руководство или неожиданный скачок цен могут подпитать восходящий импульс, а несбыточные ожидания могут привести к резкому откату.
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Проценты от краткосрочных продаж и активность опционов: высокие проценты от краткосрочных продаж или необычный объем опционов могут привести к возникновению технических ситуаций, которые усиливают ходы, в том числе к потенциальным коротким сжатиям.
Как трейдить акциями Chime посредством CFD
Трейдинг акциями Chime через контракты на разницу цен (CFD) позволяют инвесторам спекулировать на изменениях цен на акции, не владея фактическими акциями.
- 1 Выберите брокерскую платформуВыберите брокера, который предлагает возможность трейдить акциями Chime. Capital.com предлагает тысячи инструментов, включая акции, индексы и сырьевые товары.
- 2 Откройте торговый аккаунтЗарегистрируйтесь у брокера, пройдите верификацию личности и настройте аккаунт.
- 3 Внесите средстваЗарегистрируйтесь у брокера, пройдите верификацию личности и настройте аккаунт.
- 4 Следите за акциямиПосле листинга следите за финансовыми новостями Chime, изменениями в нормативной базе и изменениями цен на акции.
- 5 Откройте сделкуИспользуйте CFD для открытия длинных позиций (покупки) или коротких позиций (продажи), в зависимости от ваших предположений насчет движения рынка. Не забудьте использовать ордеры стоп-лосс и тейк-профит для управления рисками.
Узнайте больше о контрактах на разницу цен в нашем руководстве по CFD-трейдингу.
Акциями каких еще финтех-компаний можно торговать?
Вот акции нескольких финтех-компаний, которые уже котируются на бирже и предлагают схожие бизнес-модели:
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SoFi (SOFI) – цифровой банк в США, который предлагает кредиты, инвестиции и кредитные продукты.
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Block (SQ) – предлагает цифровые платежи, приложение Cash App и BNPL через Afterpay.
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Paypal (PYPL) – один из первых финтех-гигантов, который владеет Venmo и занимается крипто- и торговыми услугами.
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Affirm (AFRM) – специализируется на BNPL и цифровом кредитовании, с ключевыми партнерами, включая Amazon.
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Visa (V) и Mastercard (MA – основные игроки в платежном пространстве, которые поддерживают инфраструктуру, лежащую в основе финтех-сектора.
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Частые вопросы
Кто владеет Chime?
Основные акционеры Chime: генеральный директор Крис Бритт, соучредитель Райан Кинг и институциональные инвесторы, такие как Sequoia Capital, DST Global, Tiger Global и SoftBank Vision Fund.
Во сколько оценивается Chime?
В последний раз Chime оценивалась примерно в $11,6 млрд после ее IPO в июне 2025 года. Оценка Chime при IPO может быть скорректирована в зависимости от рыночных условий, финансовых показателей и настроений инвесторов.
Когда состоялось IPO Chime?
IPO Chime состоялось 12 июня 2025 года. Ранее Chime не уточняла дату, но аналитики рынка ожидали, что листинг состоится в 2025 или 2026 году.
Как инвестировать в Chime до ее IPO?
Акции, выпущенные до IPO, можно найти на вторичных рынках, таких как Forge Global или EquityZen, но обычно они доступны только аккредитованным инвесторам. Розничным инвесторам, скорее всего, придется подождать публичного размещения акций.
Доступны ли акции Chime для торговли через CFD?
Акциями Chime теперь можно торговать как CFD с Capital.com. Вы можете спекулировать на динамике цен на акции, не владея базовым активом, что позволяет в зависимости от рыночных условий открывать длинные или короткие позиции.
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