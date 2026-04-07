De verschillen tussen crypto en aandelen

Cryptocurrencies en aandelen verschillen op een aantal manieren, bijvoorbeeld de gebruikelijke liquiditeit, het marktsentiment en de externe invloeden. Deze factoren spelen allemaal een belangrijke rol bij de keuze van het actief. Hierna volgt een overzicht van deze verschillen, zodat u zelf kunt bepalen welke markt beter aansluit bij uw doelstellingen.

Regelgeving

Aandelen worden streng gereglementeerd door instanties als de SEC, die instaan voor de bescherming van beleggers, eerlijke markten en verplichte bedrijfsinformatie.Cryptovalutabevinden zich echter in een grotendeels ongereguleerde sector, al komt daar geleidelijk verandering in. CFD-handelaren zijn daarom vaak extra voorzichtig wanneer ze handelen in cryptocurrencies.

Eigendom

Bij rechtstreekse aankoop vertegenwoordigen aandelen een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf. De waarde ervan is gekoppeld aan de prestaties en de financiële gezondheid van het bedrijf. Dankzij deze intrinsieke waarde zijn aandelen over het algemeen minder speculatief. Wanneer ze echter als CFD's worden verhandeld, kunt u speculeren op de koersschommelingen zonder dat u de aandelen zelf in bezit hoeft te nemen. Op die manier kunt u zich puur op de markt richten.

Ook cryptocurrencies zijn activa die men in bezit kan nemen, zij het digitaal. Ze vertegenwoordigen echter geen eigendom van een bepaald bedrijf, noch van tastbare activa. Hun waarde is afhankelijk van factoren zoals het gebruik van technologie, de marktvraag en het beleggerssentiment.

Volatiliteit

Cryptovaluta zijn doorgaans veel volatieler dan aandelen en worden gekenmerkt door grote prijsschommelingen als gevolg van factoren zoals nieuws over de regelgeving, technologische ontwikkelingen en marktsentiment. Ze zijn daardoor aantrekkelijk voor speculatieve handelaren, maar riskanter voor mensen die op zoek zijn naar stabiliteit.

Aandelenzijn over het algemeen stabieler. De prijzen zijn gekoppeld aan de prestaties van bedrijven en algemene economische trends. Cryptogerelateerde aandelen bieden een middenweg en zijn vaak volatieler dan traditionele aandelen, maar minder volatiel dan cryptocurrencies zelf. Ze bieden dus een alternatief voor handelaren die gedeeltelijk willen blootgesteld worden aan cryptocurrencies. Hoewel aandelen over het algemeen minder volatiel zijn, betekent dat niet dat dit altijd het geval is. Zoals altijd zijn prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Liquiditeit

Aandelen zijn over het algemeen meer liquide dan de meeste cryptocurrencies, in het bijzonder voor grote, gevestigde bedrijven. Dankzij deze hogere liquiditeit is het gemakkelijker om in en uit posities te stappen zonder dat dit de koers van het aandeel beïnvloedt, waardoor slippage tot een minimum beperkt.

Cryptovaluta variëren sterk in liquiditeit. Grote munten zoals Bitcoin en Ethereum zijn relatief liquide, terwijl minder bekende altcoins zoals BONK of SUI moeilijker te verhandelen kunnen zijn zonder een significante impact te hebben op de prijs. Voor handelaren in derivaten is dit liquiditeitsverschil het overwegen waard, omdat het een invloed kan hebben op hun vermogen om tegen de gewenste prijzen te handelen en een effectief rsicobeheer te voeren.

Marktsentiment en externe invloeden

Cryptovaluta zijn zeer gevoelig voor sentimentgevoelige ontwikkelingen, zoals trends op sociale media, uitspraken van influencers en belangrijk nieuws, wat tot sterke prijsschommelingen kan leiden.

Aandelenzijn ook gevoelig voor het sentiment, maar worden eerder beïnvloed door de fundamentele waarden van de bedrijven, economische cijfers en de regelgeving. Handelaren die cryptocurrencies en aandelen met elkaar vergelijken, zullen merken dat de laatste vaak voorspelbaarder reageren op externe factoren, terwijl cryptocurrencies vatbaarder zijn voor sentimentgedreven volatiliteit.