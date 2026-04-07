Crypto vs aandelen: hoe handelt u ermee?
Hoe verhoudt de handel in crypto zich tot de handel in aandelen? In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen deze beleggingscategorieën, van de volatiliteit en liquiditeit tot de regelgeving en handelstijden.
Crypto vs aandelen: een overzicht
Als we crypto met aandelen vergelijken, zien we een aantal belangrijke verschillen die van invloed zijn op de handelsstrategieën en -resultaten.Cryptocurrencies zijn zeer volatiel, kunnen 24/7 verhandeld worden en zijn minder gebonden aan regelgevingen, waardoor ze zeer aantrekkelijk zijn voor mensen die snelle opportuniteiten en flexibele handelstijden wensen.
Aandelenzijn daarentegen meer gereguleerd, over het algemeen minder volatiel en bieden relatieve stabiliteit vanwege de onderliggende bedrijfsprestaties, en worden daarom vaak gekozen door handelaren die op zoek zijn naar een meer stabiele omgeving. In de onderstaande grafiek leest u meer over wat u van deze twee instrumenten kunt verwachten.
Waarom handelen in cryptocurrencies?
Cryptocurrencies zijn voor handelaren aantrekkelijk om verschillende redenen, gaande van het hoge groeipotentieel tot de constante toegang tot de markt. Hierna volgen de belangrijkste redenen waarom u wellicht in cryptocurrencies zou willen handelen.
24/7 toegang tot de markt
De cryptomarkt is 24 uur per dag actief, waardoor u op elk moment kunt handelen en niet gebonden bent aan de traditionele beurs- of bankuren.
Potentieel voor hoge rendementen
Cryptocurrencies staan bekend om hun sterke volatiliteit en snelle groeipotentieel, waardoor ze vaak aanzienlijke rendementen opleveren die de meer traditionele beleggingscategorieën kunnen overtreffen. Dit houdt echter ook in dat er een hoger risico op verlies is. Het is dan ook essentieel om de handel in cryptocurrencies met de nodige voorzichtigheid te benaderen.
Innovatie en diversificatie
Wie in cryptocurrencies handelt, wordt blootgesteld aan de allernieuwste technologieën en innovaties. Het is ook een unieke manier om uw portefeuille te diversifiëren. Beleggers kunnen namelijk op zoek gaan naar een balans tussen traditionele activa en digitale valuta.
Toegang via CFD's
Als u crypto verhandelt met CFD's via een effectenmakelaar, kunt u handelen met hefboomwerking (ook wel handel met marge genoemd). Dit betekent dat u grote posities kunt beheren met een relatief klein kapitaal. Dit vergroot niet alleen de potentiële winsten, maar ook de potentiële verliezen. Handelen met hefboomwerking gaat dan ook gepaard met hoge risico's.
Om welke reden u ook handelt in cryptocurrencies, onthoud dat ze zeer volatiel zijn en dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn de toekomst.
Waarom zou u handelen in CFD's op aandelen?
De handel in CFD's op aandelen is vaak interessant voor handelaren die op zoek zijn naar flexibiliteit en hefboomwerking zonder dat ze de aandelen zelf in bezit hoeven te nemen. Hierna volgen enkele belangrijke redenen om voor aandelen te kiezen.
Toegang via CFD's
Aandelen-CFD's bieden u de mogelijkheid om te speculeren op de koersschommelingen van aandelen. U kunt daarbij zowel profiteren van stijgende als dalende markten, zonder dat u het onderliggende aandeel in bezit hoeft te nemen. Met hefboomwerking (ook wel handel met marge genoemd) bereikt u een grotere blootstelling met minder kapitaal. Dit vergroot niet alleen de eventuele winsten, maar ook de eventuele verliezen. CFD's bieden bovendien toegang tot de inernationale markten, waardoor handelaren snel op de markt kunnen reageren en hun portefeuille kunnen diversifiëren.
Dividendaanpassingen
Bij de handel in CFD's op aandelen bieden veel brokers ook dividendaanpassingen aan, waarmee handelaren kunnen profiteren van correcties die de dividenduitkeringen van de onderliggende aandelen weerspiegelen. Op die manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om inkomsten te verwerven zonder dat men de aandelen in bezit heeft.
Wettelijk toezicht
De aandelenmarkten zijn sterk gereglementeerd. De activa waarop de CFD's betrekking hebben, zijn daardoor transparanter en beter beschermd. Hoewel de handel in CFD's speculatiever is, zijn de activa zelf onderworpen aan strenge regels, waardoor handelaren met meer vertrouwen kunnen handelen.
De verschillen tussen crypto en aandelen
Cryptocurrencies en aandelen verschillen op een aantal manieren, bijvoorbeeld de gebruikelijke liquiditeit, het marktsentiment en de externe invloeden. Deze factoren spelen allemaal een belangrijke rol bij de keuze van het actief. Hierna volgt een overzicht van deze verschillen, zodat u zelf kunt bepalen welke markt beter aansluit bij uw doelstellingen.
Regelgeving
Aandelen worden streng gereglementeerd door instanties als de SEC, die instaan voor de bescherming van beleggers, eerlijke markten en verplichte bedrijfsinformatie.Cryptovalutabevinden zich echter in een grotendeels ongereguleerde sector, al komt daar geleidelijk verandering in. CFD-handelaren zijn daarom vaak extra voorzichtig wanneer ze handelen in cryptocurrencies.
Eigendom
Bij rechtstreekse aankoop vertegenwoordigen aandelen een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf. De waarde ervan is gekoppeld aan de prestaties en de financiële gezondheid van het bedrijf. Dankzij deze intrinsieke waarde zijn aandelen over het algemeen minder speculatief. Wanneer ze echter als CFD's worden verhandeld, kunt u speculeren op de koersschommelingen zonder dat u de aandelen zelf in bezit hoeft te nemen. Op die manier kunt u zich puur op de markt richten.
Ook cryptocurrencies zijn activa die men in bezit kan nemen, zij het digitaal. Ze vertegenwoordigen echter geen eigendom van een bepaald bedrijf, noch van tastbare activa. Hun waarde is afhankelijk van factoren zoals het gebruik van technologie, de marktvraag en het beleggerssentiment.
Volatiliteit
Cryptovaluta zijn doorgaans veel volatieler dan aandelen en worden gekenmerkt door grote prijsschommelingen als gevolg van factoren zoals nieuws over de regelgeving, technologische ontwikkelingen en marktsentiment. Ze zijn daardoor aantrekkelijk voor speculatieve handelaren, maar riskanter voor mensen die op zoek zijn naar stabiliteit.
Aandelenzijn over het algemeen stabieler. De prijzen zijn gekoppeld aan de prestaties van bedrijven en algemene economische trends. Cryptogerelateerde aandelen bieden een middenweg en zijn vaak volatieler dan traditionele aandelen, maar minder volatiel dan cryptocurrencies zelf. Ze bieden dus een alternatief voor handelaren die gedeeltelijk willen blootgesteld worden aan cryptocurrencies. Hoewel aandelen over het algemeen minder volatiel zijn, betekent dat niet dat dit altijd het geval is. Zoals altijd zijn prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Liquiditeit
Aandelen zijn over het algemeen meer liquide dan de meeste cryptocurrencies, in het bijzonder voor grote, gevestigde bedrijven. Dankzij deze hogere liquiditeit is het gemakkelijker om in en uit posities te stappen zonder dat dit de koers van het aandeel beïnvloedt, waardoor slippage tot een minimum beperkt.
Cryptovaluta variëren sterk in liquiditeit. Grote munten zoals Bitcoin en Ethereum zijn relatief liquide, terwijl minder bekende altcoins zoals BONK of SUI moeilijker te verhandelen kunnen zijn zonder een significante impact te hebben op de prijs. Voor handelaren in derivaten is dit liquiditeitsverschil het overwegen waard, omdat het een invloed kan hebben op hun vermogen om tegen de gewenste prijzen te handelen en een effectief rsicobeheer te voeren.
Marktsentiment en externe invloeden
Cryptovaluta zijn zeer gevoelig voor sentimentgevoelige ontwikkelingen, zoals trends op sociale media, uitspraken van influencers en belangrijk nieuws, wat tot sterke prijsschommelingen kan leiden.
Aandelenzijn ook gevoelig voor het sentiment, maar worden eerder beïnvloed door de fundamentele waarden van de bedrijven, economische cijfers en de regelgeving. Handelaren die cryptocurrencies en aandelen met elkaar vergelijken, zullen merken dat de laatste vaak voorspelbaarder reageren op externe factoren, terwijl cryptocurrencies vatbaarder zijn voor sentimentgedreven volatiliteit.
De gelijkenissen tussen cryptocurrencies en aandelen
Ondanks het feit dat het om twee verschillende activaklassen gaat, delen crypto en aandelen enkele belangrijke handelsdynamieken. Beide bieden de mogelijkheid om te speculeren op prijsschommelingen, zowel stijgende als dalende. De handel in cryptocurrencies en aandelen berust ook sterk op marktanalyse. Handelaren maken hierbij gebruik van zowel technische analyse als fundamentele gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen.
Beide soorten activa zijn toegankelijk via platforms die functies bieden zoals hefboomwerking, CFD's, stop-loss orders en hoogfrequente handel. Door deze overeenkomsten in de strategieën en het risicobeheer, zijn beide activa interessant voor handelaren die op zoek zijn naar speculatieve mogelijkheden in dynamische markten.
Wat zijn de handelstijden voor cryptocurrencies en aandelen?
Crypto’s wordt 24/7 verhandeld, zodat handelaren zeer flexibel zijn. Dit houdt echter ook in dat er plotselinge prijsschommelingen kunnen optreden buiten de traditionele handelstijden.
Aandelenworden echter verhandeld tijdens vaste uren die afhankelijk zijn van de specifieke beurs (bijv. 9:30-16:00 uur ET in de VS), waarbij de activiteit na sluitingstijd beperkt blijft. Hierdoor zijn de koersbewegingen voorspelbaarder en vinden ze voornamelijk plaats tijden de normale handelstijden.
Wat zijn cryptogerelateerde aandelen?
Cryptogerelateerde aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de cryptocurrency- of blockchainindustrie, en bieden indirecte blootstelling aan de groei en ontwikkelingen in de cryptomarkt. Dit zijn bijvoorbeeld:
Miningbedrijven zoals Marathon Digital en Riot Blockchain, die inkomsten genereren uit het minen van populaire cryptocurrencies zoals Bitcoin.
Cryptobeurzen zoals Coinbase, die de handel in en bewaring van cryptocurrencies voor zowel particuliere als institutionele handelaren bevorderen.
Blockchainbedrijven zoals Block (voorheen Square) en IBM, die blockchainsystemen gebruiken om financiële diensten, gegevensbeveiliging en het beheer van de toeleveringsketen te optimaliseren.
Betalingsverwerkende bedrijven die crypto omarmen, zoals PayPal en Visa, die cryptobetalingen integreren in hun platforms, zodat klanten crypto kunnen kopen, bezitten en uitgeven.
Door te beleggen in cryptogerelateerde aandelen krijgt u van de mogelijkheid om te beleggen in de cryptocurrency sector, terwijl u profiteert van de extra stabiliteit en het regelgevende toezicht op de traditionele aandelenmarkt.
Crypto vs aandelen: mogelijke handelsstrategieën
Hoewel aandelen en cryptocurrencies allebei verhandeld kunnen worden met CFD's, verschillen de strategieën vaak vanwege bepaalde factoren zoals marktvolatiliteit, liquiditeit en handelstijden. Hieronder volgen twee eenvoudige strategieën - één voor aandelen en één voor crypto - om de verschillen te illustreren.
CFD-strategie voor aandelen: kruising van de voortschrijdende gemiddelden
Een veelgebruikte strategie voor CFD's op aandelen is gebaseerd op een kruising van de voortschrijdende gemiddelden (MA). Hierbij zoeken handelaren naar een MA op kortere termijn die boven een MA op langere termijn kruist voor een bullish signaal, of een MA die eronder kruist voor een bearish signaal. Dit is hoe u dit zou kunnen aanpakken:
Open de 30-minuten grafiek – zoek naar een kruising van de 20/50 MA om de richting van de trend te bevestigen.
Bekijk daarna een lager tijdframe (5-minuten of 15-minuten grafiek) – wacht tot de koers terugkeert naar het steunniveau en bevestig dit met een kaarspatroon voordat u instapt.
Neem een longpositie in – als het steunniveau standhoudt, kunt u een positie innnemen en een stp-loss instellen onder het meest recente dieptepunt op het lagere tijdframe.
Houd uw positie in de gaten – Houd uw positie aan zolang de 30-minutentrend intact blijft (en de koers zich boven de 20 MA bevindt).
Sluit uw positie met behulp op basis van de 30-minuten grafiek – sluit uw positie wanneer de koers onder de 20 MA zakt of een belangrijk weerstandsniveau raakt.
Raadpleeg het lagere tijdframe voor meer precisie – als de koers er niet in slaagt om nieuwe hoogtepunten te bereiken, sluit dan uw positie op het lagere tijdframe voordat er een omkeer volgt.
Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
CFD-strategie voor cryptocurrencies: handelen op breakouts
Aangezien crypto veel volatieler is en de markt 24/7 open is, is handelen op basis van breakouts een veelgebruikte strategie. Hierbij richt zich men vooral op de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus om de prijsbewegingen te analyseren.
Zoek naar een belangrijk weerstandsniveau dat reeds meerdere keren door de prijs is getest.
Als de koers met een sterk volume boven de weerstand uitbreekt, kunt u besluiten om een longpositie in te nemen.
Valt de prijs echter onder het steunniveau, dan kunt u ervoor kiezen om short te gaan.
Plaats uw stop-loss orders net boven of onder het niveau van de uitbraak om uw risico te beheren.
Crypto vs aandelen: welke is beter voor handelaren in derivaten?
De keuze tussen crypto of aandelen is grotendeels afhankelijk van uw handelsdoelen en risicotolerantie. Voor derivatenhandelaren die op zoek zijn naar hoge volatiliteit en snelle opportuniteiten, zijn cryptocurrencies misschien aantrekkelijker vanwege hun volatiliteit en 24/7 beschikbaarheid. Wie echter op zoek is naar stabiliteit en een duidelijk gereguleerde omgeving, kiest beter voor aandelen. Deze zijn beter gestructureerd en zijn gekoppeld aan de prestaties van het onderliggende bedrijf.
Veelgestelde vragen
Kan ik beter in crypto of in aandelen beleggen?
Dit is vooral afhankelijk van uw beleggings- of handelsdoelen en uw risicotolerantie. Aandelen vertegenwoordigen eigendom in gevestigde bedrijven en bieden vaak dividenden en groeipotentieel op lange termijn, al naargelang de financiële gezondheid van het bedrijf. Dat is vooral aantrekkelijk voor beleggers die zich op stabiliteit en een vast rendement richten. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel en voornamelijk speculatief, maar bieden blootstelling aan innovatieve technologie en het potentieel op hoge rendementen. Uw portefeuille spreiden over beide beleggingscategorieën zou een goede balans kunnen bieden. Zo kunt u profiteren van de groei van de nieuwste digitale activa, terwijl u tegelijkertijd geniet van de stabiliteit van aandelen.
Wat zijn de voornaamste risico's van crypto vs aandelen?
Crypto en aandelen gaan elk gepaard met unieke risico's. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel en grotendeels niet gereguleerd, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor sterke koersschommelingen en bedreigingen voor de cyberveiligheid. Aandelen zijn over het algemeen stabieler, maar worden nog steeds beïnvloed door schommelingen op de markt, economische omstandigheden en veranderingen in de regelgeving. Als u de specifieke risico's van elke beleggingscategorie kent, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen op basis van uw risicotolerantie en financiële doelstellingen.
Kan ik mijn portefeuille diversifiëren met zowel crypto als aandelen?
Ja, uw portefeuille diversifiëren met zowel crypto als aandelen kan een strategische manier zijn om de potentiële rendementen in balans te brengen en uw risico te beheren. Met aandelen wordt u blootgesteld aan gevestigde bedrijven met een onderliggende waarde, terwijl cryptocurrencies een risicovol, maar mogelijk zeer winstgevend perspectief bieden in de opkomende technologiemarkten. Een combinatie van beide kan beleggers een mix van stabiliteit en groeipotentieel bieden, waardoor ze kunnen profiteren van de winsten uit verschillende sectoren en activaklassen.