Waarom de handelstijden belangrijk zijn

De handelsuren van de wereldwijde aandelenmarkten zijn belangrijk om te begrijpen voor index- en aandelenhandelaren.Tijdens de openingstijden van de afzonderlijke beurzen kunt u orders plaatsen, inspelen op marktschommelingen en de hele dag door uw portefeuille beheren. Daarom hangt sterke planning en besluitvorming af van het bewustzijn van de handelsuren van de wereldwijde aandelenmarkten.

Sommige beurzen onderbreken de handelsactiviteiten voor een lunchpauze, wat ruimte biedt voor systeemonderhoud en administratieve taken, en wat buitensporige volatiliteit tegengaat.Dankzij deze pauze kunnen handelaars hun posities evalueren en zich voorbereiden op de tweede helft van de handelsdag.Andere beurzen blijven echter continu actief zonder pauze, wat betekent dat het belangrijk is om gedurende de hele sessie alert te blijven.

Alle tijden in het stuk zijn in de UTC-tijdzone.

Hoe laat opent de Britse aandelenmarkt?

De Britse aandelenmarkt (London Aandelenbeurs) opent om 7:00 uur UTC en sluit om 15:30 uur zonder lunchpauze, wat invloed heeft op de UK 100-index.

Hoe laat opent de beurs in de VS?

De Amerikaanse aandelenmarkt (New York Aandelenbeurs) opent om 13:30 uur UTC en sluit om 20:00 uur, zonder lunchpauze, wat invloed heeft op de Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

Hoe laat openen de Aziatische markten?

De Aziatische beurzen openen en sluiten op verschillende tijden, afhankelijk van de beurs. De Japan Exchange Group, waaruit de Nikkei 225 (Japan 225) is samengesteld, opent om 00:00 uur UTC en sluit om 06:00 uur, terwijl de Shanghai Stock Exchange, die de SSE Composite (China A50) dekt, opent om 01:30 uur UTC en sluit om 07:00 uur. Ondertussen opent de Hong Kong Aandelenbeurs, waaruit de Hang Seng (Hong Kong 50) is samengesteld, ook om 01:30 uur UTC en sluit om 08:00 uur. Al deze beurzen hebben lunchpauzes (zie onderstaande tabel).

Hoe laat openen de Europese markten?

De Europese markten openen en sluiten meestal op dezelfde tijden. Euronext Parijs, waaruit de CAC 40 (Frankrijk 40) en de AEX (Nederland 25) zijn samengesteld, opent om 07:00 uur UTC en sluit om 15:30 uur. De Frankfurter Beurs, waaruit de DAX 40 (Duitsland 40) is samengesteld, de Bolsa de Madrid voor de Ibex 35 (Spanje 35), en de Borsa Italiana (Italiaanse Beurs) voor de Italië 40, delen dezelfde openingstijden.

Hoe laat openen de Australische markten?

De Australian Securities Exchange (ASX), waaruit de ASX 200 (Australië 200) is samengesteld, opent om 11:00 uur UTC en sluit om 5:00 uur. De New Zealand Aandelenbeurs, voor de New Zealand 50, is geopend van 21:00 uur UTC tot 3:45 uur.

Wat zijn de openings- en sluitingstijden van de belangrijkste beurzen?

Hier is een complete lijst van de openingstijden en sluitingstijden van de belangrijkste aandelenbeurzen om op te letten, met de beurs en de bijbehorende indexen die wij aanbieden, met de specifieke Capital.com-markt tussen haakjes.

Beurs Openingstijden (UTC) Sluitingstijden (UTC) Lunchpauze (UTC) Verwante aandelenindexen London Aandelenbeurs 7:00 3:30pm NA FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) New York Stock Exchange 13:30 20:00 NA Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Nasdaq Aandelenmarkt* 13:30 20:00 NA VS Tech 100 Euronext 7:00 3:30pm NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Shanghai Stock Exchange 1:30 7:00 3:30-5:00 SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group 12:00 6:00 2:30-3:30 Nikkei 225 (Japan 225) Hong Kong Stock Exchange 1:30 8:00 4:00-5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® is een handelsmerk van Nasdaq Inc. De hierin verstrekte informatie is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.

Wat is nabeurs handelen?

Nabeurs handel, ook soms 'handel na sluitingstijd' genoemd, heeft betrekking op de periode waarin aandelen en indexen verhandeld kunnen worden buiten de normale handelstijden van de beurs waarop ze verbonden zijn.Met nabeurs handel kunt u dus reageren op nieuws en gebeurtenissen die buiten de reguliere sessie plaatsvinden. Echter, als u van plan bent om buiten de reguliere handelsuren te handelen, is het belangrijk om in uw handelsplan te overwegen dat het totale volume aanzienlijk kan variëren in vergelijking met de reguliere uren, wat mogelijk betekent dat er lagere liquiditeit en hogere volatiliteit is.Lees meer over de markten waarop u bij ons na sluitingstijd kunt handelen.

Handel in CFD's op indices en aandelen met Capital.com

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