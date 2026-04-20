Verbeterde kortingen, hogere hefboom 1 en genereuze verwijzingsbeloningen, beschikbaar op een bekroond platform. 2
Gespreide terugbetalingen gebaseerd op hoe je belegt. Tot 20% terug, elke maand berekend, en het is aan jou om te claimen wanneer je maar wilt.
Een terugbetaling van maximaal 37,5% op overnight financieringskosten voor geselecteerde instrumenten, maandelijks berekend en beschikbaar om te claimen wanneer u dat wilt.
Gebruikmaken van een hefboom tot 500:1 op forex, indices, olie en goud, en tot 33:1 op aandelen.
Het doorverwijzen van een geschikte klant betekent dat u tot 50% van de handelskortingen die zij genereren, kunt ontvangen, onder voorbehoud van de voorwaarden.3
Professionele accounts bieden een hogere hefboom dan particuliere accounts. Dit vergroot de blootstelling, maar kan ook verliezen versterken als de markten zich tegen je bewegen.
Negatieve saldobescherming is standaard van toepassing op professionele accounts. Het kan echter van geval tot geval worden verwijderd. Als dit gebeurt, kunnen de verliezen uw accountsaldo overschrijden en kunnen aanvullende betalingen vereist zijn.
Van professionele klanten wordt aangenomen dat ze meer handelskennis en ervaring hebben. Onze communicatie gaat daarom uit van bekendheid met markten en handelsconcepten.
Professionele klanten ontvangen geen schriftelijke risicowaarschuwingen met betrekking tot individuele transacties, wat hun beoordeelde ervaringsniveau weerspiegelt.
Professionele klanten opereren onder een ander regelgevend kader, wat de toegang tot bepaalde klachtenbehandelings- of compensatieregelingen kan beperken, inclusief investeerderscompensatieregelingen die beschikbaar zijn voor particuliere klanten.
Volledige marktexposure – met lage marge-eisen.1
|Max professionele hefboom
|Marge equivalent
|Grootste FX
|500:1
|0,2%
|Grootste indices
|500:1
|0,2%
|Goud
|500:1
|0,2%
|Olie
|500:1
|0,2%
|Grootste aandelen
|33:1
|3.03%
|Cryptocurrencies
|100:1
|1%
Een percentage van uw spread wordt maandelijks berekend en beschikbaar gesteld om te claimen wanneer u dat wilt.
|Volume van posities
|$0m-$5m
|$5m-$10m
|>$10m
|Terugbetaling %
|5%
|10%
|20%
Een percentage van uw CFD swap kosten wordt maandelijks berekend en beschikbaar gesteld om te claimen wanneer u dat wilt.
|Financieel instrument
|Swap terugbetaling
|Aandelen
|37,5%
|Indices
|37,5%
|Grondstoffen
|37,5%
|Forex en edelmetalen
|33,3%
|Cryptos
|10%
Wanneer u een klant doorverwijst die in aanmerking komt voor de Professional status, ontvangt u 50% van de terugbetalingswaarde die door de doorverwezen klant wordt gegenereerd, in overeenstemming met de voorwaarden van het schema.
U verwijst een professionele klant die posities opent en sluit binnen dezelfde handelsdag, en €1.000 aan spread kortingen genereert.
U ontvangt €500 als verwijzingskorting, terwijl de doorverwezen klant zijn volledige professionele korting blijft ontvangen.
U verwijst een professionele klant die enkele posities overnight aanhoudt, wat €900 aan spread kortingen en €600 aan swap kortingen genereert.
U ontvangt in totaal €750 als een doorverwijzingskorting, berekend als 50% van de gegenereerde kortingen, in overeenstemming met de voorwaarden van het programma.
Je kunt hier de Algemene Voorwaarden van het Professionele account lezen. Ontdek meer over het verwijs-een-vriend schema door hier te klikken.
1Geheven handel vergroot zowel winsten als verliezen, waardoor het riskant is.
2Beste CFD Broker 2026 – Broker Chooser
3Zie de Algemene Voorwaarden van ons Professionele verwijsprogrammahier.