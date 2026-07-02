Handelen Westlake Chemical - WLK
Over Westlake Chemical
Westlake Corporation, voorheen Westlake Chemical Corporation, is een wereldwijde producent en leverancier van materialen en producten. Het bedrijf levert de bouwstenen voor essentiële oplossingen, van huisvesting en bouw, tot verpakking en gezondheidszorg, tot auto's en consumentenproducten. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Huisvesting & Infrastructuurproducten en Performance & Essentiële Materialen. Het segment producten voor huisvesting en infrastructuur produceert afgewerkte producten die gebruikt worden in de woning- en utiliteitsbouw, zoals gevelbekleding, sierlijsten en lijstwerk, buizen en hulpstukken, architectonische steen, cement, klei, metalen en polymeer composiet dakbedekking, producten voor het buitenleven, waaronder terrassen en matten, en films. Het segment Performance & Essential Materials exploiteert ongeveer 25 sites over de hele wereld waar de fundamentele chemische bouwstenen worden geproduceerd die worden gebruikt om essentiële producten te maken voor de landbouw-, voedings-, medische, bouw-, automobiel-, elektrische en schoonmaaksector.