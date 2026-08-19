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Handelen Hera SPA - HER CFD

3.8575+1.05%
The chart shows the HER stock price data over the last 1 day, with a current price of 3.8575, a high of 3.87, and a low of 3.8375.
Verkopen

3.8425

Kopen

3.8575

0.015
Laag: 3.8375Hoog: 3.87
Verkopers:
20%
Kopers:
80%
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.
Handelsvoorwaarden
Type
De handel in CFD's is beschikbaar op deze markt.
Meer informatie over:CFD's
CFD
Spread0.015
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positie
Marge. Uw investering
€1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.017313 %
(-€0.87)

Positiegrootte met hefboom ~€5,000.00

Bedrag van hefboom ~€4,000.00

-0.01731%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positie ~
Marge. Uw investering
€1,000.00
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden
Kosten voor de volledige waarde van de positie
-0.004909 %
(-€0.25)

Positiegrootte met hefboom ~€5,000.00

Bedrag van hefboom ~€4,000.00

-0.00491%
Renteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden21:00 (UTC)
ValutaEUR
Min. verhandelde hoeveelheid10
Marge20.00%
EffectenbeursItaly
Handelscommissie10%
Premie voor gegarandeerde stop-loss
De kosten voor een gegarandeerde stop-loss (GSL) worden alleen in rekening gebracht als de GSL wordt geactiveerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Kosten en tarieven op onze website.
1%

1De kosten die wij in rekening brengen voor het uitvoeren van je transactie is de spread, het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. Raadpleeg de pagina Kosten en tarieven op onze website voor meer informatie

Belangrijkste statistieken
Vorige slotkoers3.82
Openingskoers3.8375
1-Jaarlijkse Verandering4.28%
Dagelijks bereik3.8375 - 3.87

Handelen Hera SPA - HER

Over Hera SPA

Hera SpA is een in Italië gevestigde onderneming die actief is in de sectoren energie, milieu en water. De activiteiten van de onderneming zijn onderverdeeld in vijf bedrijfssegmenten: Gas, Elektriciteit, Geïntegreerde watercyclus, Milieu en Overige diensten. Het segment Gas omvat de distributie en verkoop van methaangas en vloeibaar petroleumgas (LPG), stadsverwarming en warmtebeheer. Het segment Elektriciteit omvat elektriciteitsproductie, -distributie en -verkoopdiensten. Het segment Geïntegreerde Watercyclus omvat diensten op het gebied van leidingwater, zuivering en riolering. Het segment Milieu omvat diensten op het gebied van afvalinzameling, -verwerking en -verwijdering. Het segment Overige diensten richt zich op openbare verlichting, telecommunicatie en andere minder belangrijke diensten. Het segment opereert dacht Gran Sasso en Blu Ranton.

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Feedback en recensies van gebruikers

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

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4.6
Beoordelingen en recensies
4.7
Beoordelingen en recensies
4.6
4.6

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