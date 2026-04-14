Handelen Fujikura Ltd. - 5803 CFD
Over Fujikura Ltd.
Fujikura Ltd. is een in Japan gevestigde onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de vervaardiging en verkoop van producten voor energie, informatie en communicatie, elektronica en de automobielsector, alsmede met de verlening van aanverwante diensten. De onderneming is actief in vier bedrijfssegmenten. Het segment Energie en Informatie- en Communicatiemaatschappij houdt zich bezig met de levering van stroomkabels, communicatiekabels, aluminiumdraden, gecoate draden, optische vezels, optische kabels, communicatieonderdelen, optische componenten, optische apparatuur en netwerkapparatuur, alsmede met de bouwwerkzaamheden. Het segment Electronics Company houdt zich bezig met de levering van gedrukte schakelingen, elektronische draden, onderdelen voor harde schijven en diverse connectoren. Het segment Automotive Electronics Company houdt zich bezig met de levering van kabelbomen en elektrische apparatuur voor auto's. Het segment Real Estate Company houdt zich bezig met de verhuur van onroerend goed. De onderneming houdt zich ook bezig met nieuwe activiteiten.