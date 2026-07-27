Wat zijn limietorders en hoe plaatst u ze?
Handelaren gebruiken limietorders vaak om meer controle over hun posities te krijgen. Daarbij geven ze hun handelsplatform de opdracht om de posities te openen en te sluiten als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Ontdek wat limietorders zijn, hoe ze werken en hoe u een limietorder plaatst als u CFD's verhandelt met Capital.com.
Wat is een limietorder?
Met orders worden uw transacties uitgevoerd op basis van vooraf ingestelde instructies.
Limietorders Deze orders zijn bedoeld om posities te openen of te sluiten wanneer een activum een vooraf bepaald prijspunt bereikt.
Handelaren plaatsen vaak een limietorder met de verwachting dat de markt naar de opgegeven prijs zal bewegen. Limietorders kunnen ook aanvullende take profit- en stop-lossorders bevatten.
Hoe werkt een limietorder?
Limietorders openen of sluiten automatisch uw posities zodra de prijs een vooraf ingestelde waarde bereikt. Er zijn twee algemene soorten limietorders: koop- en verkooplimietorders.
Kooplimietorders openen een long positie zodra de prijs van het actief tot een specifiek niveau daalt. Bearish handelaren gebruiken kooplimietorders om uit hun short posities te stappen en hun winsten veilig te stellen, terwijl bullish handelaren deze orders plaatsen om een actief tegen een lagere prijs te kopen, met de bedoeling om het vervolgens te verkopen van zodra de waarde terug stijgt.
Aan de andere kant gebruiken handelaren verkooplimietorders om uit hun posities te stappen zodra de koers naar een bepaald niveau stijgt. Handelaren die een ommekeer verwachten, gebruiken verkooplimietorders om een long positie te sluiten voordat de marktprijs te ver terugvalt. Bearish handelaren gebruiken verkooplimietorders om een short positie te openen vóórdat de koers daalt, in de hoop om te kunnen profiteren van deze daling.
De snelheid waarmee een limietorder kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van:
- Marktbewegingen: hoe snel de koers zich in de richting van de limietorder beweegt (als dat al gebeurt).
- Liquiditeit: de aanwezigheid van voldoende handelsvolume voor tegenovergestelde posities die tegen de limietorderprijs willen handelen.
Als er te weinig handelsvolume tegen de opgegeven prijs is, kan een limietorder het resterende ordervolume vullen met transacties die tegen een lagere prijs worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel een gedeeltelijke uitvoering genoemd.
Een limietorder plaatsen
- Mocht u dit nog niet hebben gedaan, meld u dan aan voor een handels- of demorekening op Capital.com.
- Log in op Capital.com en navigeer naar uw gewenste actief.
- Klik op 'Kopen/verkopen wanneer prijs gelijk is aan' om een koop- of verkooplimietorder te plaatsen.
- Bepaal de omvang van uw positie.
- Bepaal de limietprijs waartegen de limietorder de transactie zal uitvoeren.
- Kies een looptijd voor de order met de optie 'Datum van annulering toevoegen'.
- Controleer of uw ordergrootte en de opgegeven prijs voor de limietorder correct zijn.
- Plaats de limietorder door op de knop onderaan het ticket te klikken.
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Limietorder vs andere ordertypes
Limietorders zijn slechts één van de talloze ordertypes die handelaren kunnen gebruiken om hun posities te beheren. Om onderscheid te kunnen maken tussen hun sterke en zwakke punten en de situaties waarvoor ze het meest geschikt zijn, dient u de verschillen tussen de gangbare ordertypes te kennen.
Limietorder vs marktorder
Marktorders verschillen fundamenteel van limietorders. Hierna volgen de factoren die deze orders uniek maken.
- Limietorders voeren pas een transactie uit als de koers van het actief een vooraf ingestelde waarde bereikt.
- Marktorders voeren onmiddellijk een transactie uit tegen de best beschikbare prijs.
Handelaren kiezen de prijs waartegen een limietorder hun positie opent of sluit, maar niet het tijdstip. Een limietorder kan binnen enkele minuten, dagen, maanden worden uitgevoerd - of zelfs helemaal niet.
Marktorders zijn ontworpen om onmiddellijk een transactie uit te voeren tegen de op dat moment best mogelijke prijs. Er zijn echter uitzonderingen. Als het actief een lage liquiditeit heeft, is het mogelijk dat het handelsvolume aan de andere kant van de markt te klein is om de marktorder onmiddellijk uit te voeren, wat tot slippage kan leiden. Als een handelaar een marktorder plaatst buiten de handelsuren, wordt de order uitgevoerd zodra de markt weer opengaat.
|Limietorder
|Marktorder
|Wat is het?
|Een order om te handelen tegen een specifieke prijs of beter.
|Een order om te handelen tegen de best beschikbare huidige prijs.
|Prijscontrole
|U bepaalt de prijs, maar de uitvoering is niet gegarandeerd.
|U bepaalt de prijs niet zelf, maar de order wordt onmiddellijk uitgevoerd.
|Activering
|Wordt uitgevoerd uit als de markt de opgegeven prijs of beter bereikt.
|Onmiddellijke uitvoering.
|Voordelen
|Wordt gebruikt als u tegen een specifieke prijs of beter wilt handelen.
|Wordt gebruikt wanneer u zo snel mogelijk wilt handelen.
|Risico
|Wordt mogelijk niet uitgevoerd als de prijs de limiet niet bereikt
|Kan tijdens volatiele marktomstandigheden uitgevoerd worden tegen een ongunstige prijs.
|Kosten
|Kan een betere prijs bieden, maar biedt geen garantie op uitvoering.
|Gegarandeerde uitvoering, maar mogelijk ten koste van een slechtere prijs.
|Gebruik
|Goed voor illiquide of volatiele aandelen, wanneer de prijs het belangrijkst is.
|Handig wanneer snelheid op de eerste plaats komt en de prijs op de tweede plaats.
Limietorder vs stoporder
Stoporders worden soms verward met limietorders, omdat ze allebei transacties uitvoeren op basis van de prijsactiviteit van de activa. Dit is hoe u ze uit elkaar kunt houden.
- Limietorders voeren een transactie pas uit als de activa een vooraf ingestelde prijs bereikt.
- Stop orders worden omgezet in een marktorder als en wanneer de activaprijs een vooraf ingestelde stopprijs bereikt.
Handelaren bepalen zelf de limietprijs - het punt waarop de limietorder wordt uitgevoerd - maar niet het specifieke tijdstip. Een limietorder kan snel worden uitgevoerd of onuitgevoerd blijven als de markt de ingestelde prijs niet bereikt.
Stoporders zijn hulpmiddelen voor risicobeheer die de eventuele verliezen beperken of de winst veiligstellen door een marktorder te activeren wanneer het actief een specifieke prijs bereikt. Met dit type order wordt de transactie uitgevoerd zodra de stopprijs is bereikt, maar de uiteindelijke transactieprijs kan variëren als gevolg van de specifieke marktomstandigheden.
Er bestaan ook stop-limietorders, die een stoporder met een limietorder combineren. Een stop-limiet order wordt geactiveerd en omgezet in een limietorder wanneer het gekozen actief een specifieke prijs bereikt.
|Limietorder
|Stoporder
|Wat is het?
|Een order om te handelen tegen een specifieke prijs of beter.
|Een order die een marktorder wordt zodra de stopprijs is bereikt.
|Prijscontrole
|U bepaalt de prijs, maar de uitvoering is niet gegarandeerd.
|Voert de order uit tegen de marktprijs zodra de stop wordt geactiveerd; geen controle na activering.
|Activering
|Wordt uitgevoerd uit als de markt de opgegeven prijs of beter bereikt.
|Wordt onmiddellijk geactiveerd wanneer het aandeel een vooraf ingestelde prijs (stopprijs) bereikt.
|Voordelen
|Handig als u op een specifieke prijs wilt handelen.
|Voorkomt grote verliezen of stelt winsten veilig met een automatische activering.
|Risico
|Als de prijs niet wordt bereikt, bestaat het risico dat deze niet wordt uitgevoerd.
|Kan tijdens volatiele marktomstandigheden uitgevoerd worden tegen een ongunstige prijs.
|Gebruik
|Gebruikelijk bij daytrading en om de potentiële winsten te maximaliseren.
|Vaak gebruikt als een instrument voor risicobeheer dat grote verliezen moet voorkomen.
Voorbeeld van een limietorder
U ziet een sterke stijging in de koers van het aandeel Nvidia. Op dag één stijgt de aandelenkoers van Nvidia van 1900 naar 2000. Op dag twee stijgt de koers weer naar 2150, en op dag drie klimt de koers verder naar 2200.
Nadat u deze opwaartse trend hebt opgemerkt, gebruikt u de Relative Strength Index (RSI) om te bepalen of de markt overgekocht of oververkocht is. U combineert dit met de Fibonacci retracement-strategie om de steun- en weerstandsniveaus te bepalen. Volgens uw berekeningen bevindt er zich een potentieel weerstandsniveau op 2250, en een potentieel steunniveau op 2100.
U verwacht dat de koers zal omkeren zodra de weerstand wordt bereikt en u wilt hiervan profiteren. Daarom plaatst u iets onder het weerstandsniveau op 2245 een verkooplimietorder om uw long positie in Nvidia te verlaten.
Zoals u had voorspeld, stijgt de koers van Nvidia tot boven 2240. Uw limietorder wordt geactiveerd op 2245 en uw positie wordt gesloten tegen de vooraf ingestelde prijs.
Als u na deze terugval later opnieuw een long positie in Nvidia wilt innemen, kunt u iets boven het steunniveau op 2105 een kooplimietorder plaatsen. Als de koers naar 2105 daalt, wordt de kooplimietorder geactiveerd en opent u een nieuwe long positie tegen de gewenste prijs.
FAQ
Wat is een limietorder?
Limietorders geven handelaren meer controle over hun posities. De transacties worden namelijk automatisch uitgevoerd wanneer (of als) de markt een bepaalde prijs bereikt. De meest gebruikelijke soorten limietorders zijn kooplimietorders en verkooplimietorders.
- Kooplimietorders voeren de transactie uit van zodra de koers tot een vooraf ingestelde prijs daalt.
- Verkooporders voeren een transactie uit van zodra de koers tot een vooraf ingestelde prijs stijgt.
Als er onvoldoende handelsvolume is aan de tegenovergestelde kant van de markt, of als de prijs van het actief tegen de verwachtingen in beweegt, is het mogelijke dat een limietorder niet wordt uitgevoerd zoals verwacht. Dit kan resulteren in een gedeeltelijke uitvoering.
Hoe werkt een limietorder?
Tijdens een opwaartse trend kan een handelaar een kooplimietorder plaatsen om een long positie in te nemen tegen een lagere prijs. Tijdens een neerwaartse trend kan een handelaar een kooplimietorder plaatsen op een steunniveau. Hij doet dit op basis van de verwachting dat de koers zal terugkaatsen - deze techniek wordt onder meer toegepast in een pullback-strategie.
Sommige handelaren plaatsen verkooplimietorders tijdens een opwaartse trend om een long positie tegen een hogere prijs te sluiten en de winst veilig te stellen, of als onderdeel van een strategie voor risicobeheer.
Wat zijn de voordelen en risico's van limietorders?
Met limietorders bepaalt u op welke prijspunten u uw positie inneemt of verlaat. Hierdoor kunnen handelaren ongunstige marktomstandigheden of onnodige kosten vermijden.
Als de markt de limietprijs niet bereikt, wordt de order mogelijk niet uitgevoerd, wat tot gemiste kansen kan leiden - vooral in sterk fluctuerende markten.
Voordelen
- Controle over in- en uitstapprijzen
- Vermijdt ongunstige marktomstandigheden
- Verlaagt de handelskosten
Risico's
- Wordt mogelijk niet uitgevoerd als de opgegeven prijs niet wordt bereikt
- Gemiste kansen in snel bewegende markten
- Kans op gedeeltelijke uitvoering door lage handelsvolumes