Limietorder vs andere ordertypes

Limietorders zijn slechts één van de talloze ordertypes die handelaren kunnen gebruiken om hun posities te beheren. Om onderscheid te kunnen maken tussen hun sterke en zwakke punten en de situaties waarvoor ze het meest geschikt zijn, dient u de verschillen tussen de gangbare ordertypes te kennen.

Limietorder vs marktorder

Marktorders verschillen fundamenteel van limietorders. Hierna volgen de factoren die deze orders uniek maken.

Limietorders voeren pas een transactie uit als de koers van het actief een vooraf ingestelde waarde bereikt.

voeren pas een transactie uit als de koers van het actief een vooraf ingestelde waarde bereikt. Marktorders voeren onmiddellijk een transactie uit tegen de best beschikbare prijs.

Handelaren kiezen de prijs waartegen een limietorder hun positie opent of sluit, maar niet het tijdstip. Een limietorder kan binnen enkele minuten, dagen, maanden worden uitgevoerd - of zelfs helemaal niet.

Marktorders zijn ontworpen om onmiddellijk een transactie uit te voeren tegen de op dat moment best mogelijke prijs. Er zijn echter uitzonderingen. Als het actief een lage liquiditeit heeft, is het mogelijk dat het handelsvolume aan de andere kant van de markt te klein is om de marktorder onmiddellijk uit te voeren, wat tot slippage kan leiden. Als een handelaar een marktorder plaatst buiten de handelsuren, wordt de order uitgevoerd zodra de markt weer opengaat.

Limietorder Marktorder Wat is het? Een order om te handelen tegen een specifieke prijs of beter. Een order om te handelen tegen de best beschikbare huidige prijs. Prijscontrole U bepaalt de prijs, maar de uitvoering is niet gegarandeerd. U bepaalt de prijs niet zelf, maar de order wordt onmiddellijk uitgevoerd. Activering Wordt uitgevoerd uit als de markt de opgegeven prijs of beter bereikt. Onmiddellijke uitvoering. Voordelen Wordt gebruikt als u tegen een specifieke prijs of beter wilt handelen. Wordt gebruikt wanneer u zo snel mogelijk wilt handelen. Risico Wordt mogelijk niet uitgevoerd als de prijs de limiet niet bereikt Kan tijdens volatiele marktomstandigheden uitgevoerd worden tegen een ongunstige prijs. Kosten Kan een betere prijs bieden, maar biedt geen garantie op uitvoering. Gegarandeerde uitvoering, maar mogelijk ten koste van een slechtere prijs. Gebruik Goed voor illiquide of volatiele aandelen, wanneer de prijs het belangrijkst is. Handig wanneer snelheid op de eerste plaats komt en de prijs op de tweede plaats.

Limietorder vs stoporder

Stoporders worden soms verward met limietorders, omdat ze allebei transacties uitvoeren op basis van de prijsactiviteit van de activa. Dit is hoe u ze uit elkaar kunt houden.

Limietorders voeren een transactie pas uit als de activa een vooraf ingestelde prijs bereikt.

voeren een transactie pas uit als de activa een vooraf ingestelde prijs bereikt. Stop orders worden omgezet in een marktorder als en wanneer de activaprijs een vooraf ingestelde stopprijs bereikt.

Handelaren bepalen zelf de limietprijs - het punt waarop de limietorder wordt uitgevoerd - maar niet het specifieke tijdstip. Een limietorder kan snel worden uitgevoerd of onuitgevoerd blijven als de markt de ingestelde prijs niet bereikt.

Stoporders zijn hulpmiddelen voor risicobeheer die de eventuele verliezen beperken of de winst veiligstellen door een marktorder te activeren wanneer het actief een specifieke prijs bereikt. Met dit type order wordt de transactie uitgevoerd zodra de stopprijs is bereikt, maar de uiteindelijke transactieprijs kan variëren als gevolg van de specifieke marktomstandigheden.

Er bestaan ook stop-limietorders, die een stoporder met een limietorder combineren. Een stop-limiet order wordt geactiveerd en omgezet in een limietorder wanneer het gekozen actief een specifieke prijs bereikt.