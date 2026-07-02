Negozia Wheaton Precious Metals - WPM

Su Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals Corp. è una società di streaming di metalli preziosi con sede in Canada. L'azienda si occupa principalmente della vendita di metalli preziosi, tra cui oro, argento, palladio e cobalto. L'azienda gestisce circa 24 miniere e otto progetti in fase di sviluppo. Il profilo produttivo dell'azienda è guidato da un portafoglio di flussi d'oro nella miniera di Salobo di Vale e di flussi d'argento nella miniera di Penasquito di Newmont. Il giacimento è considerato un esempio di deposito di ossido di ferro-rame-oro (IOCG). La mineralizzazione del giacimento di Salobo è ospitata da rocce metamorfosate da grigio superiore ad anfibolite inferiore del Gruppo Igarape Salobo. La miniera di Salobo ha una capacità di lavorazione di circa 24 milioni di tonnellate all'anno. Il progetto Santo Domingo è soggetto al soddisfacimento delle condizioni consuete, tra cui il conseguimento da parte di Capstone di finanziamenti sufficienti a coprire le spese di capitale totali previste.

Il prezzo attuale dell'azione Wheaton Precious Metals è di 115.53 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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