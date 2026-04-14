Negozia Weyerhaeuser Co - WY CFD

Su Weyerhaeuser Co

Weyerhaeuser Company è un'azienda di legname, terra e prodotti forestali. La Società possiede o controlla 12,2 milioni di acri di aree boschive, principalmente negli Stati Uniti, e gestisce altre aree boschive con licenze a lungo termine in Canada. I segmenti della Società comprendono Foreste da legname; Immobiliare, Energia e Risorse Naturali (Immobiliare e ENR) e Prodotti in legno. Le offerte del segmento Foreste da legname comprendono tronchi, legname e accesso ricreativo tramite contratti di locazione. Il segmento Immobiliare e ENR comprende le vendite di terreni boschivi; diritti di esplorazione ed estrazione di minerali duri, produzione di petrolio e gas, carbone ed interessi azionari nelle sue iniziative di sviluppo immobiliare. Il segmento dei Prodotti in legno comprende la produzione e la distribuzione di prodotti in legno. Il segmento dei Prodotti in legno si occupa di legname di conifere, prodotti in legno ingegnerizzato, pannelli strutturali, pannelli di fibra a media densità e distribuzione di materiali da costruzione.

Il prezzo attuale dell'azione Weyerhaeuser Co è di 24.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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