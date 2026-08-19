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Su Webuild SpA
Salini Impregilo SpA è una società con sede in Italia impegnata nel settore delle costruzioni. La Società è specializzata nella costruzione di progetti di infrastrutture in tutto il mondo. I progetti prevedono la realizzazione di reti stradali, autostrade, ponti, viadotti, dighe, impianti idroelettrici, progetti di idraulica, autostrade, linee urbane della metropolitana, aeroporti, linee ferroviarie, opere in sotterraneo, opere residenziali e complessi di uffici, complessi ospedalieri, campus universitari, edifici governativi, civili, nonché edifici industriali, tra gli altri. La Società opera in oltre 50 Paesi nei 5 continenti, tra cui Egitto, Monaco, Francia, Brasile, Qatar, Gabon, India, Emirati Arabi Uniti e Islanda, tra gli altri.
Il prezzo attuale dell'azione Webuild SpA è di 2.2125 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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