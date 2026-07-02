Negozia Waste Connections - WCN

Su Waste Connections

Waste Connections, Inc. è un'azienda di servizi integrati per i rifiuti solidi che fornisce servizi di raccolta, trasferimento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, oltre al riciclaggio e al recupero delle risorse, in mercati distribuiti in 44 stati degli Stati Uniti e in sei province del Canada. L'azienda fornisce servizi di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti petroliferi non pericolosi in diversi bacini degli Stati Uniti, nonché servizi intermodali per la movimentazione di merci e contenitori di rifiuti solidi nel Pacifico nordoccidentale. La Società opera attraverso cinque segmenti geografici: Sud, Est, Ovest, Centro e Canada. L'azienda offre una serie di servizi commerciali, tra cui la raccolta dei rifiuti commerciali, il riciclaggio commerciale, il servizio di triturazione, il noleggio di cassonetti, i servizi di container intermodali e i servizi di toilette portatili. Inoltre, l'azienda fornisce anche servizi residenziali come la raccolta dei rifiuti residenziali, la rimozione dei rifiuti da cortile residenziali e il noleggio di cassonetti residenziali.

Il prezzo attuale dell'azione Waste Connections è di 166.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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