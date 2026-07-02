Negozia Wallbox N.V. - WBX

Su Wallbox N.V.

Wallbox NV, precedentemente nota come Wallbox BV, è una holding con sede in Spagna impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'industria automobilistica. L'azienda offre soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e di gestione dell'energia per uso residenziale, semi-pubblico e pubblico. Il suo portafoglio prodotti comprende Quasar, un caricabatterie bidirezionale a corrente continua per uso domestico; Supernova e Hypernova, caricabatterie veloci e ultrarapidi a corrente continua per uso pubblico; e una suite di soluzioni di ricarica a corrente alternata e software di gestione intelligente dell'energia. L'azienda è presente in Europa, Asia e America. L'azienda detiene partecipazioni in diverse società controllate, come Kensington Capital Acquisition Corp II e Wall Box Chargers SL.

Il prezzo attuale dell'azione Wallbox N.V. è di 3.83 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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