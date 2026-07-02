Negozia Viemed Healthcare - VMD

Su Viemed Healthcare

Viemed Healthcare, Inc. (Viemed) è un fornitore di apparecchiature mediche durevoli (DME) a domicilio e di servizi sanitari respiratori post-acuti negli Stati Uniti. Viemed si concentra sulla fornitura di terapie domiciliari per pazienti affetti da malattie respiratorie. I servizi di Viemed comprendono la gestione delle malattie respiratorie, l'assistenza neuromuscolare, il test del sonno e il trattamento dell'apnea del sonno a domicilio, l'ossigenoterapia e il noleggio di apparecchiature respiratorie. La gestione delle malattie respiratorie prevede il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) mediante l'utilizzo della ventilazione non invasiva (NIV) e altre terapie. L'assistenza neuromuscolare si concentra sull'aiutare i pazienti neuromuscolari a respirare in modo confortevole utilizzando la terapia respiratoria. L'ossigenoterapia fornisce ossigeno supplementare ai pazienti affetti da problemi di salute cronici, tra cui la BPCO. La gestione dell'apnea del sonno fornisce soluzioni e/o apparecchiature come le macchine AutoPAP (pressione positiva continua automatica delle vie aeree) e BiPAP.

Il prezzo attuale dell'azione Viemed Healthcare è di 11.84 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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