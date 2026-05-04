Negozia VF - VFC CFD

Su VF Corp

V.F. Corporation (VF) è impegnato nella progettazione, produzione, fornitura, commercializzazione e distribuzione d'abbigliamento alla moda di marca, di calzature e prodotti correlati. I segmenti della Società comprendono Sport all'Aria Aperta ed in Movimento, Jeanswear, Imagewear ed Abbigliamento Sportivo. L'Azienda possiede un portafoglio di marchi di abbigliamento per esterno, calzature, zaini, bagagli, accessori, abbigliamento sportivo, categorie d'abbigliamento professionale e prestazionale. I suoi prodotti sono venduti ai consumatori in negozi speciali, grandi magazzini, catene nazionali, grossisti ed operazioni proprie dirette ai consumatori. Il commercio diretto ai consumatori include negozi di propria gestione, negozi al dettaglio su concessione e siti di e-commerce. I suoi marchi vendono prodotti in mercati internazionali attraverso titolari di licenze, distributori e negozi in collaborazione gestiti e indipendentemente. I suoi marchi includono principalmente The North Face, Vans, Timberland, e Kipling.

Il prezzo attuale dell'azione VF è di 18.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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