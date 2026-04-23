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Su US Bancorp

U.S. Bancorp è una holding di servizi finanziari multistato. La Società offre una gamma completa di servizi finanziari, inclusi servizi di prestito e di deposito, gestione della liquidità, mercati dei capitali e servizi di gestione di fiducia e investimenti. Si occupa anche di servizi di carte di credito, elaborazione di bancomat e distributori automatici, operazioni bancarie sui mutui, assicurazioni, intermediazione e leasing. La consociata bancaria della Società, la U.S. Bank National Association, è impegnata nel settore bancario generale, principalmente nei mercati nazionali. La U.S. Bank National Association offre una gamma di prodotti e servizi a privati, aziende, organizzazioni istituzionali, enti governativi e altri istituti finanziari. Al 31 dicembre 2016, il portafoglio di prestiti della Società era di $ 273,2 miliardi. Al 31 dicembre 2016, i suoi titoli di investimento ammontavano a $ 109,3 miliardi. Al 31 dicembre 2016, i depositi della Società ammontavano a 334.590 miliardi di dollari.

Il prezzo attuale dell'azione US Bancorp è di 56.95 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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