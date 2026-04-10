Negozia UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD - UU. CFD

Su United Utilities Group PLC

UNITED UTILITIES GROUP PLC è una società idrica. La società, attraverso la sua controllata, United Utilities Water Limited (United Utilities Water), gestisce l'acqua regolamentata e la rete delle acque reflue nel nord ovest dell'Inghilterra, che forniscono servizi a circa 7 milioni di persone e aziende. Essa possiede oltre 55.000 ettari di terreno intorno alle sue riserve. Raccoglie l'acqua dall'ambiente, la pulisce e la distribuisce ai suoi clienti prima di raccoglierla, trattarla e poi la restituisce nell'ambiente. La società ha prodotto circa 138 gigawattora (GWh) di energia rinnovabile attraverso centri di trattamento di fanghi e impianti solari, abbastanza per alimentare oltre 40.000 case. Trasporta circa 1.700 milioni litri di acqua potabile ai propri clienti ogni giorno attraverso oltre 40.000 chilometri di tubature per l'acqua. United Utilities Water detiene licenze per fornire servizi idrici e acque reflue per una popolazione di circa 7 milioni di persone nel nord-ovest dell'Inghilterra.

Il prezzo attuale dell'azione UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD è di 13.93 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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