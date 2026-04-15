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Su Travelers Companies Inc

The St. Paul Travelers Companies, Inc. è una holding. I segmenti della Compagnia includono Assicurazione Internazionale e Commerciale; Assicurazione Specialità ed Obbligazioni, ed Assicurazione personale. Attraverso le sue controllate, fornisce prodotti e servizi assicurativi a privati ed aziende sulla proprietà e contro i rischi. Il segmento Assicurazione Internazionale e Commerciale offre copertura assicurativa sulla proprietà e contro i rischi e servizi assicurativi correlati ai propri clienti, negli Stati Uniti ed in Canada, oltre che nel Regno Unito, Irlanda, Brasile ed in altre parti del mondo. Il segmento Assicurazione Specialità ed Obbligazioni fornisce servizi di fideiussione, fedeltà, gestione dei debiti, debiti professionali, e copertura per proprietà e contro i rischi e la relativa gestione dei rischi ad una gamma principalmente di clienti domestici, usando diversi gradi di approcci di sottoscrizione finanziariamente basati. Il segmento Assicurazione Personale comprende una gamma di assicurazioni sulla proprietà e contro i rischi coprendo i rischi individuali.

Il prezzo attuale dell'azione Travelers Companies è di 300.63 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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