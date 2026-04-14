Negozia Tobu Railway Co., Ltd. - 9001 CFD

Su Tobu Railway Co., Ltd.

TOBU RAILWAY CO., LTD. è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore ferroviario. La Società opera in cinque segmenti di attività. Il segmento Trasporti è impegnato nella fornitura di servizi ferroviari, autobus e taxi. Il segmento Tempo libero è impegnato nel settore dei viaggi, nonché nella gestione di parchi di divertimento, hotel e ristoranti, attività di sky tree. Il segmento Real Estate è impegnato principalmente nelle attività di leasing immobiliare e di vendita di lottizzazioni. Il segmento Distribuzione si occupa della gestione di grandi magazzini. Il segmento Altri si occupa di lavori di costruzione, lavori elettrici e altre attività.

Il prezzo attuale dell'azione Tobu Railway Co., Ltd. è di 2922.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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