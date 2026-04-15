Negozia The Trade Desk, Inc. - TTD CFD

Su The Trade Desk, Inc.

The Trade Desk, Inc. è una società tecnologica. Attraverso la sua piattaforma self-service basata su cloud, l'azienda consente agli acquirenti di pubblicità di creare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie digitali basate sui dati attraverso formati e canali pubblicitari, tra cui display, video, audio, in-app, native e social, su una moltitudine di dispositivi, come computer, dispositivi mobili e televisione connessa (CTV). L'azienda offre una piattaforma software omnichannel self-service che consente ai clienti di acquistare e gestire campagne pubblicitarie digitali basate sui dati. La piattaforma dell'azienda consente ai clienti di gestire campagne pubblicitarie integrate su vari canali e formati pubblicitari. L'integrazione della piattaforma con inventari, partner di dati ed editori fornisce agli acquirenti di pubblicità capacità di raggiungimento e di decisione, mentre le interfacce di programmazione delle applicazioni aziendali (API) consentono ai clienti di sviluppare sulla piattaforma. Offre soluzioni alle agenzie pubblicitarie e ad altri fornitori di servizi per gli inserzionisti.

Il prezzo attuale dell'azione The Trade Desk, Inc. è di 22.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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