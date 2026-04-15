Negozia The OLB Group, Inc. - OLB CFD

Su The OLB Group, Inc.

OLB Group, Inc. è un fornitore diversificato di servizi di commercio elettronico fintech e un'impresa di estrazione di criptovalute Bitcoin. La piattaforma di e-commerce della Società fornisce servizi di e-commerce per una soluzione di commercio digitale a oltre 9.500 commercianti in tutti i 50 Stati. L'azienda è un facilitatore di pagamenti e un fornitore di servizi di e-commerce che offre servizi commerciali basati su cloud per organizzazioni basate sul Web e per quelle che operano in locali commerciali, fornendo una soluzione di commercio digitale end-to-end che comprende la creazione di siti, l'hosting, l'elaborazione delle transazioni e il gateway di pagamento, l'evasione degli ordini, il servizio clienti, il marketing in uscita, la reportistica sulle vendite e la raccolta di fondi. La società controllata al 100%, DMINT, Inc, è impegnata nell'estrazione di Bitcoin utilizzando il gas naturale. Utilizza oltre 1.000 computer per il mining S19j Pro 96T basati su circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC). L'azienda fornisce anche servizi di sviluppo e consulenza per l'e-commerce su base progettuale.

Il prezzo attuale dell'azione The OLB Group, Inc. è di 0.4617 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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