Negozia Synnex Corporation - SNX CFD

Su Synnex Corporation

TD Synnex Corporation, già Synnex Corporation, è un distributore globale e un aggregatore di soluzioni per l'ecosistema informatico (IT). L'azienda aiuta oltre 150.000 clienti in più di 100 Paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici, a dimostrare i risultati aziendali e a sbloccare le opportunità di crescita. Il portafoglio cloud dell'azienda è ancorato ad alcuni segmenti tecnologici, tra cui cloud, cybersecurity, big data/analytics, Internet of things (IoT), mobilità e tutto come servizio. L'azienda è al servizio dei clienti e delle comunità. Fornisce strumenti e risorse e assiste le persone nella fornitura di soluzioni cloud ai fornitori di soluzioni IT.

Il prezzo attuale dell'azione Synnex Corporation è di 205 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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